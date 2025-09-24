Tűz ütött ki a londoni reptéren

A Stansted repülőtér Escape Lounge részén szerdán hajnali 3:30-kor keletkezett a tűz, amely miatt a közvetlen környéket kiürítették. A repülőtéri tűzoltóság gyorsan eloltotta a lángokat, így személyi sérülés szerencsére nem történt.

Késések a Stansteden: tűz tört ki az indulási váróban (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Tűz az indulási váróban és a késések

Az incidens miatt az utasok nem léphettek be a biztonsági átvizsgálási területre, ami a reggeli órákban jelentős késéseket okozott. A repülőtér 6:30-kor frissítette közleményét, amely szerint az indulási váró ismét nyitva van, és a biztonsági ellenőrzés a szokásos módon folytatódik.

A légitársaságok, köztük a Ryanair, felhívták az utasok figyelmét, hogy ellenőrizzék alkalmazásaikat a legfrissebb járatinformációkért. Bár a járatokat nem függesztették fel, előfordulhatnak további késések, így az érintett utasoknak érdemes időben tájékozódni.

A Stansted repülőtér arra kéri az utasokat, hogy a körülményekből adódóan számítsanak hosszabb várakozási időre, és az indulás előtt ellenőrizzék a légitársaságok alkalmazásait a pontos információkért.

