Soha nem látott videó szivárgott ki Charlie Kirk gyilkosáról

A Scripps News olyan felvételeket közölt, amelyek 2022-ben készültek egy közlekedési baleset után Utah államban. A 19 éves Tyler Robinson akkor egy Audi sofőrjeként ütközött egy Forddal, de senki nem sérült meg. A videón jól látszik, hogy napszemüveget és sapkát viselt, hasonlót ahhoz, amelyben három évvel később az FBI fotóin is szerepelt, amikor menekülés közben keresték – számol be a New York Post.

Halálbüntetés fenyegeti Tyler Robinsont

Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A most 22 éves férfit azzal vádolják, hogy 2025. szeptember 10-én halálos lövést adott le Charlie Kirkre, a Turning Point USA alapítójára, aki éppen az „American Comeback Tour” nyitóállomásán tartott beszédet Utahban. A nyilvános kivégzésszerű támadás országos felháborodást keltett, és hatalmas hajtóvadászat indult a tettes után. Robinsont végül 33 órán belül elfogták, miután apja átadta a hatóságoknak. Az ügyészek szerint baloldali ideológiát vallott, online radikalizálódott, és több mint egy héttel a merénylet előtt kezdte tervezni a gyilkosságot.

Robinsont minősített gyilkossággal és több más bűncselekménnyel vádolják. Utah államban a legsúlyosabb esetekben halálbüntetés is kiszabható, amit Donald Trump – Charlie Kirk közeli barátja – nyilvánosan is támogatott. Az állam az egyik azon öt közül, ahol a kivégzőosztag módszere még mindig érvényben van.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy Charlie Kirk gyilkossági ügyében bizarr online nyomok kerültek elő.