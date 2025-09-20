Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

charlie kirk

Soha nem látott videó szivárgott ki Charlie Kirk gyilkosáról

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új felvételek kerültek nyilvánosságra a vádlott múltjából. Tyler Robinson három évvel a Charlie Kirk elleni merénylet előtt egy közlekedési baleset kapcsán került a rendőrök látókörébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
charlie kirkgyilkosságtestkamera

A Scripps News olyan felvételeket közölt, amelyek 2022-ben készültek egy közlekedési baleset után Utah államban. A 19 éves Tyler Robinson akkor egy Audi sofőrjeként ütközött egy Forddal, de senki nem sérült meg. A videón jól látszik, hogy napszemüveget és sapkát viselt, hasonlót ahhoz, amelyben három évvel később az FBI fotóin is szerepelt, amikor menekülés közben keresték – számol be a New York Post.

Halálbüntetés fenyegeti Tyler Robinsont Utahban SPANISH FORK, UTAH - SEPTEMBER 16: In this handout video screen grab provided by the Utah State Courts, Tyler James Robinson attends a virtual court hearing from Utah County Jail on September 16, 2025 in Spanish Fork, Utah. Tyler Robinson is accused of fatally shooting Charlie Kirk, CEO and co-founder of Turning Point USA, while he was speaking at an event for his "American Comeback Tour" on the campus of Utah Valley University. Utah State Courts via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Halálbüntetés fenyegeti Tyler Robinsont 
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tyler Robinsonra halálbüntetés várhat

A most 22 éves férfit azzal vádolják, hogy 2025. szeptember 10-én halálos lövést adott le Charlie Kirkre, a Turning Point USA alapítójára, aki éppen az „American Comeback Tour” nyitóállomásán tartott beszédet Utahban. A nyilvános kivégzésszerű támadás országos felháborodást keltett, és hatalmas hajtóvadászat indult a tettes után. Robinsont végül 33 órán belül elfogták, miután apja átadta a hatóságoknak. Az ügyészek szerint baloldali ideológiát vallott, online radikalizálódott, és több mint egy héttel a merénylet előtt kezdte tervezni a gyilkosságot.

Robinsont minősített gyilkossággal és több más bűncselekménnyel vádolják. Utah államban a legsúlyosabb esetekben halálbüntetés is kiszabható, amit Donald Trump – Charlie Kirk közeli barátja – nyilvánosan is támogatott. Az állam az egyik azon öt közül, ahol a kivégzőosztag módszere még mindig érvényben van.

Az Origo korábban arról számolt be, hogy Charlie Kirk gyilkossági ügyében bizarr online nyomok kerültek elő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!