Lebombázták az egyik legnagyobb orosz olajfinomítot - drámai felvételek

Habirov közlése szerint a biztonsági szolgálat még a levegőben észlelte és követni kezdte az egyik pilóta nélküli gépet, majd nagy kaliberű fegyverekkel tüzet nyitottak rá. A megsérült drón az üzem területén zuhant le, kisebb károkat okozott, a lángokat tűzoltók oltják.

Röviddel ezután egy másik drónt is megsemmisítettek a telephely fölött, ennek következményeit még vizsgálják. Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A helyi Telegram-csatornákon már megjelentek a támadásról és az ipari övezetben pusztító tűzről készült felvételek. Az incidens miatt az ufai repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését.