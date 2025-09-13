Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos dologgal vádolják őket

orosz-ukrán háború

Lebombázták az egyik legnagyobb orosz olajfinomítot - drámai felvételek

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Terrorcselekménynek nevezte Ragyij Habirov, Baskírföld vezetője azt a támadást, amely szeptember 13-án érte az ufai Bashneft–Novoil üzemet. Legalább két drón csapott le a vállalat területére, az egyik becsapódása után tűz keletkezett - írta meg több orosz hírportál is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborútámadásolaj

Habirov közlése szerint a biztonsági szolgálat még a levegőben észlelte és követni kezdte az egyik pilóta nélküli gépet, majd nagy kaliberű fegyverekkel tüzet nyitottak rá. A megsérült drón az üzem területén zuhant le, kisebb károkat okozott, a lángokat tűzoltók oltják.

Röviddel ezután egy másik drónt is megsemmisítettek a telephely fölött, ennek következményeit még vizsgálják. Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A helyi Telegram-csatornákon már megjelentek a támadásról és az ipari övezetben pusztító tűzről készült felvételek. Az incidens miatt az ufai repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!