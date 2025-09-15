Két fénycsóva, hatalmas robbanás – UFO-t láttak Kínában? – videó

Hírlevél

A kínai Santung tartományban szeptember 12-én este különös fényjelenség sokkolta a lakosságot. Az UFO-észlelésről több videó is készült, amelyek azt mutatják, hogy két fénygömb ütközött és robbanást idézett elő az égen. A hatóságok azonban egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt.
ufokísérletégrejtély

Szeptember 12-én, este 20:45 körül Weifang, Rizhao és több környező város lakói egy szokatlan UFO-észlelésnek voltak szemtanúi. A beszámolók szerint egy rendkívül fényes, gyorsan mozgó fénycsóva szelte át az eget, amelynek pályája parabolaívet követett, messze meghaladva egy hagyományos repülőgép sebességét - íjra a YCWB.

UFO-észlelés Shandong tartományban: két fénygömb találkozott az égen, majd robbanást idézett elő.
Fotó:  AFP 

UFO-észlelés vagy katonai kísérlet? Heves viták az interneten

Nem sokkal később egy másik fényes objektum közelített nagy sebességgel egy másik irányból. A két fénycsóva a levegőben találkozott, majd vakító robbanást idézett elő, amelyet két hangos dördülés követett. 

Többen arról számoltak be, hogy ablakaik megremegtek a lökéshullámtól.

Az eset után számos videó került fel a közösségi médiába, amelyeken jól látszik a különös fényjelenség. A netezők egy része úgy vélte, UFO-t lőttek le, mások meteorok ütközését vagy katonai kísérletet sejtettek a háttérben.

A Weifang Városi Vészhelyzet-kezelési Hivatal másnap újságírói kérdésre mindössze annyit közölt:

 nem kaptunk semmilyen hivatalos értesítést az ügyről. 

Jelenleg más hivatalos szervek sem erősítették meg az eseményt.

A szakértők óvatosságra intenek: amíg nincs hiteles információ, nem szabad találgatásokra és álhírekre hagyatkozni. A rejtély azonban továbbra is élénken foglalkoztatja a közvéleményt.

Egy korábban már irtunk arról amikor egy kongresszusi meghallgatáson is bemutattak egy hasonló esetet: akkor egy amerikai drón Hellfire rakétát lőtt ki egy gömb alakú UFO-ra, amely a találat ellenére zavartalanul továbbrepült – mintha meg sem érezte volna a csapást.

 

