Két fénycsóva, hatalmas robbanás – UFO-t láttak Kínában? – videó

Szeptember 12-én, este 20:45 körül Weifang, Rizhao és több környező város lakói egy szokatlan UFO-észlelésnek voltak szemtanúi. A beszámolók szerint egy rendkívül fényes, gyorsan mozgó fénycsóva szelte át az eget, amelynek pályája parabolaívet követett, messze meghaladva egy hagyományos repülőgép sebességét - íjra a YCWB.

UFO-észlelés Shandong tartományban: két fénygömb találkozott az égen, majd robbanást idézett elő.

Fotó: AFP

UFO-észlelés vagy katonai kísérlet? Heves viták az interneten

Nem sokkal később egy másik fényes objektum közelített nagy sebességgel egy másik irányból. A két fénycsóva a levegőben találkozott, majd vakító robbanást idézett elő, amelyet két hangos dördülés követett.

Többen arról számoltak be, hogy ablakaik megremegtek a lökéshullámtól.

Az eset után számos videó került fel a közösségi médiába, amelyeken jól látszik a különös fényjelenség. A netezők egy része úgy vélte, UFO-t lőttek le, mások meteorok ütközését vagy katonai kísérletet sejtettek a háttérben.

A Weifang Városi Vészhelyzet-kezelési Hivatal másnap újságírói kérdésre mindössze annyit közölt:

nem kaptunk semmilyen hivatalos értesítést az ügyről.

Jelenleg más hivatalos szervek sem erősítették meg az eseményt.

A szakértők óvatosságra intenek: amíg nincs hiteles információ, nem szabad találgatásokra és álhírekre hagyatkozni. A rejtély azonban továbbra is élénken foglalkoztatja a közvéleményt.

Egy korábban már irtunk arról amikor egy kongresszusi meghallgatáson is bemutattak egy hasonló esetet: akkor egy amerikai drón Hellfire rakétát lőtt ki egy gömb alakú UFO-ra, amely a találat ellenére zavartalanul továbbrepült – mintha meg sem érezte volna a csapást.