Ez a videó bizonyíték lehet a földönkívüli életre? Rejtélyes UFO-észlelés történt

Az UFO elleni támadás Jemen felett történt, a videót pedig az amerikai törvényhozás tagjai előtt mutatták be. A képeken jól látszik, amint a rakéta telibe találja a lebegő objektumot, ám a lövedék lepattan róla, és az idegen szerkezet zavartalanul folytatja útját – írja cikkében a Fox News.

UFO-t talált el egy Hellfire rakéta, de a rejtélyes objektum sértetlenül folytatta útját – döbbenetes felvétel a kongresszusban

Fotó: Youtube

Az UFO és a rakéta összecsapása

A meghallgatáson jelen lévő szakértők egyöntetűen állították: nincs olyan ismert technológia az amerikai vagy bármelyik ország hadseregében, amely képes lenne túlélni egy Hellfire rakéta becsapódását.

Ez a felvétel világosan mutatja, hogy valami olyanról van szó, amit nem ismerünk

– mondta az egyik képviselő.

Az ügy hatalmas vihart kavart Washingtonban. Több képviselő is kijelentette: a kormányzatnak végre teljes átláthatóságot kell biztosítania a nyilvánosság felé. Az UFO-k eredete továbbra is ismeretlen, de a felvételek láttán még a legtapasztaltabb veteránok is bevallották: félnek.