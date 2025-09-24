Rejtélyes ufót fotóztak le Los Angeles felett – kép

A szemtanúk augusztus 28-án este, egy Los Angeles-i erkélyről észlelték a fekete, V-alakú, kilenc fényponttal rendelkező objektumot. A beszámolók szerint az UFO lassan dél felé haladt, majd eltűnt a látóhatáron. A felvételek azonnal vitát indítottak el arról, hogy vajon földönkívüli űrhajóról, vagy csupán egy új katonai kísérletről lehetett szó.
Mark Christopher Lee UFO-kutató a Daily Mailnek elmondta: szerinte a jármű valószínűleg egy pilóta nélküli drón volt, amelyet az amerikai hadsereg vagy más nagyhatalom tesztelhetett. Hangsúlyozta, hogy sok híres UFO-eset valójában rendkívül fejlett földi technológiát takar, amely 30-40 évvel előrébb jár, mint amit a nyilvánosság ismer.
A Nemzeti UFO Jelentő Központ (NUFORC) augusztus 30-án kapta meg a friss beszámolót.
Ez már a 34. alkalom idén, amikor V-alakú vagy háromszög formájú fényes tárgyat jelentettek az Egyesült Államokban.
A tanú szerint a tárgy 25-30 percig maradt a levegőben, alig mozdult, majd egyszerűen dél felé repült tovább. A formája a legendás F-117 lopakodó vadászgépre emlékeztetett, ám annál sokkal feltűnőbb fényekkel rendelkezett. Bár egyes szakértők ultrakönnyű repülőgépre tippelnek, Lee biztos benne, hogy „struktúrált objektumról” van szó, amely leginkább egy titkos drónhoz hasonlítható.
Nem ez az első alkalom, hogy Los Angeles felett rejtélyes repülő tárgyat látnak. A város már 1942-ben híres lett a „Los Angeles-i csatáról”, amikor az amerikai hadsereg azt hitte, idegen űrhajók támadják a partot. Azóta is visszatérően érkeznek jelentések különös fényekről és repülő tárgyakról, sőt, egyes elméletek szerint a közeli Catalina-sziget alatt titkos földönkívüli bázis is található.
Lee azonban inkább a szuperfejlett emberi technológiát tartja valószínűnek, amelyet a környék híres katonai bázisairól – például az Edwards Air Force Base-ről vagy az 51-es körzetből – indíthatnak.