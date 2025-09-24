Rejtélyes ufót fotóztak le Los Angeles felett – kép

A szemtanúk augusztus 28-án este, egy Los Angeles-i erkélyről észlelték a fekete, V-alakú, kilenc fényponttal rendelkező objektumot. A beszámolók szerint az UFO lassan dél felé haladt, majd eltűnt a látóhatáron. A felvételek azonnal vitát indítottak el arról, hogy vajon földönkívüli űrhajóról, vagy csupán egy új katonai kísérletről lehetett szó.

Rejtélyes UFO Los Angelesben (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Mark Christopher Lee UFO-kutató a Daily Mailnek elmondta: szerinte a jármű valószínűleg egy pilóta nélküli drón volt, amelyet az amerikai hadsereg vagy más nagyhatalom tesztelhetett. Hangsúlyozta, hogy sok híres UFO-eset valójában rendkívül fejlett földi technológiát takar, amely 30-40 évvel előrébb jár, mint amit a nyilvánosság ismer.

2025-ben már a 34. hasonló észlelés

A Nemzeti UFO Jelentő Központ (NUFORC) augusztus 30-án kapta meg a friss beszámolót.

Ez már a 34. alkalom idén, amikor V-alakú vagy háromszög formájú fényes tárgyat jelentettek az Egyesült Államokban.

A tanú szerint a tárgy 25-30 percig maradt a levegőben, alig mozdult, majd egyszerűen dél felé repült tovább. A formája a legendás F-117 lopakodó vadászgépre emlékeztetett, ám annál sokkal feltűnőbb fényekkel rendelkezett. Bár egyes szakértők ultrakönnyű repülőgépre tippelnek, Lee biztos benne, hogy „struktúrált objektumról” van szó, amely leginkább egy titkos drónhoz hasonlítható.

V-shaped UFO filmed hovering over Los Angeles as expert reveals incredible details of sighting https://t.co/rx1uhoaECu — Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2025

Los Angeles UFO-történelme

Nem ez az első alkalom, hogy Los Angeles felett rejtélyes repülő tárgyat látnak. A város már 1942-ben híres lett a „Los Angeles-i csatáról”, amikor az amerikai hadsereg azt hitte, idegen űrhajók támadják a partot. Azóta is visszatérően érkeznek jelentések különös fényekről és repülő tárgyakról, sőt, egyes elméletek szerint a közeli Catalina-sziget alatt titkos földönkívüli bázis is található.

Lee azonban inkább a szuperfejlett emberi technológiát tartja valószínűnek, amelyet a környék híres katonai bázisairól – például az Edwards Air Force Base-ről vagy az 51-es körzetből – indíthatnak.