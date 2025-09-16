Hírlevél

Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Csápos lény bújt elő a meteoritból – kitört a pánik

Egy panamai férfi azt állítja, hogy különös meteorit csapódott be a közelében. Az eset szenzációvá vált, amikor a kőből állítólag furcsa, csápszerű képződmények kezdtek előbújni. A TikTokra feltöltött videókon látható, hogy a tárgy füstöl, majd fekete nyúlványokat növeszt. Sokan rögtön UFO-észlelést emlegettek.
A szkeptikusok rámutattak, hogy a „meteorit” körül gyufaszálak látszottak, mintha a krátert szándékosan gyújtották volna fel. Sokan azt is furcsállták, hogy a férfi puszta kézzel emelte fel a tárgyat, holott az állítólag egy izzó közegben volt. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a képződmény inkább hasonlít a „ördög ujjai” nevű gombára írja a Daily Mail.

UFO
UFO mászott elő egy meteoritból Panamában. 
Fotó: Unsplash

Sok a rejtély az UFO-jelenség körül

A különös lény állítólag fénytől gyorsabban nő, és néha pulzálni látszik. A felfedező azt mondja, a csápok már a konyhájában is terjeszkedtek, ezért a széfjébe zárta az egészet. A videók egy része időközben eltűnt, ami tovább növelte a kételyeket. A férfi ugyan azt állítja, hogy mintákat küldött el ismerőseinek, de semmilyen hivatalos laboreredmény nem került nyilvánosságra. 

Eddig sem csillagászok, sem meteoritkutatók nem erősítették meg, hogy valójában hullott volna meteorit a környéken. A történet így egyre inkább internetes szenzációvá vált, amelyben a misztikum és a gyanakvás kéz a kézben jár. Az internetet azonban lázban tartja a kérdés: vajon tényleg UFO-bizonyíték került a felszínre, vagy csak egy ügyes átverésről van szó? 

UFO-t láttak Kínában is?

A kínai Santung tartományban néhány napja különös fényjelenség sokkolta a lakosságot. Az UFO-észlelésről több videó is készült, amelyek azt mutatják, hogy két fénygömb ütközött és robbanást idézett elő az égen. A hatóságok azonban egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt.

 

