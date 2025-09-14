Hírlevél

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

rák (betegség)

Ez a kutatás átírja a jövőt: a rák nyomai 10 évvel előbb felismerhetők

Egy új vérteszt akár egy évtizeddel a tünetek megjelenése előtt kimutathatja a HPV-hez köthető fej- és nyaki rákokat. A kutatók szerint az új vérteszt forradalmasíthatja a daganatos betegségek korai felismerését, növelve a túlélési esélyeket és csökkentve a kezelések terhét.
rák (betegség)kutatásvérteszt

A Massachusetts General Brigham kutatói kifejlesztettek egy forradalmi vérvizsgálatot, amely képes kimutatni a humán papillomavírus (HPV) által okozott fej- és nyaki daganatokat akár 7–10 évvel azelőtt, hogy a beteg tüneteket tapasztalna. A Newsweek információi szerint az új vérteszt, a HPV-DeepSeek teljes genom szekvenálásával azonosítja azokat a mikroszkopikus DNS-töredékeket, amelyek a tumorsejtekből a véráramba kerülnek. 

új vérteszt
Új vérteszt segíthet évekkel korábban kimutatni a rákot
Fotó: Unsplash

Az új vérteszt 99%-os pontossággal működött a vizsgálatokban

A vizsgálatok szerint a módszer rendkívül pontos: 99 százalékos érzékenységgel és specificitással képes azonosítani a HPV-pozitív oropharyngealis rákokat. Ez a felfedezés óriási jelentőségű, mivel jelenleg nincs rutinszűrés a HPV-hez kötődő fej- és nyaki daganatokra. A legtöbb beteget csak akkor diagnosztizálják, amikor a tumor már előrehaladott állapotban van, tüneteket okoz, vagy átterjedt a nyirokcsomókra.

A jelenleg zajló további vizsgálatok célja, hogy pontosan meghatározzák, kiknél és milyen gyakran lenne indokolt a vérteszt elvégzése, valamint hogy választ kapjanak arra, a teszt magát a rákot vagy egy rákmegelőző állapotot mutat ki.

 

 

