Ez a kutatás átírja a jövőt: a rák nyomai 10 évvel előbb felismerhetők

A Massachusetts General Brigham kutatói kifejlesztettek egy forradalmi vérvizsgálatot, amely képes kimutatni a humán papillomavírus (HPV) által okozott fej- és nyaki daganatokat akár 7–10 évvel azelőtt, hogy a beteg tüneteket tapasztalna. A Newsweek információi szerint az új vérteszt, a HPV-DeepSeek teljes genom szekvenálásával azonosítja azokat a mikroszkopikus DNS-töredékeket, amelyek a tumorsejtekből a véráramba kerülnek.

Új vérteszt segíthet évekkel korábban kimutatni a rákot

Fotó: Unsplash

Az új vérteszt 99%-os pontossággal működött a vizsgálatokban

A vizsgálatok szerint a módszer rendkívül pontos: 99 százalékos érzékenységgel és specificitással képes azonosítani a HPV-pozitív oropharyngealis rákokat. Ez a felfedezés óriási jelentőségű, mivel jelenleg nincs rutinszűrés a HPV-hez kötődő fej- és nyaki daganatokra. A legtöbb beteget csak akkor diagnosztizálják, amikor a tumor már előrehaladott állapotban van, tüneteket okoz, vagy átterjedt a nyirokcsomókra.