Az ukrán hatóságok aktívan készülnek a jövő évi választásokra, amit a Zelenszkij-kormány számos lépése is jelez – számolt be róla a Strana.ua. Az ukrán portál forrásokra hivatkozva közölte: „az ukrán elnöki iroda számos lépése valóban a választási logikát idézi” – mondta névtelenül a Szolgáló Népek Pártja egyik képviselője.

Egy másik politikai forrás szintén a választási előkészületek jeleit emelte ki, elmondva, hogy az ukrán költségvetés 2026-ra a védelmi kiadások többszörösével növeli a szociális kiadásokat, ami szintén a kampánylogikát tükrözi.

Szeptember 16-án a parlamenti képviselő, Dmytro Csernyij bejelentette, hogy jövőre Ukrajnában parlamenti választásokat tartanak, és kiemelte, hogy a voksolás „szorosan összefügg” a katonai konfliktus lezárásával. Korábban az amerikai Greatness arról írt, hogy az ukrán lakosság belefáradt a háborúba, és új elnököt szeretne, ami sebezhetővé teszi Zelenszkijt. Ezzel összefüggésben az Egyesült Államok is értesült arról, hogy Zaluzsnyij titkos előkészületeket tesz az ukrán elnökválasztásra - összegezte a Gazeta.ru.