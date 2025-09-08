Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

körözés

Létezik ilyen? Ukrajnában körözik a világsztár rappert

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási botrány robbant ki Kijevben: az ukrán belügyminisztérium adatbázisában megjelent, hogy körözést adtak ki az orosz rapper Timati (polgári nevén Timur Junuszov) ellen, aki világsztárnak számít, Magyarországon is ismert. Bár a hatóságok már július 1. óta keresik, az orosz sajtó csak most vette észre a bejegyzést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
körözésrapperénekes

Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU még júniusban vádat emelt Timati ellen, mert többször is megsértette a megszállt területekre vonatkozó belépési szabályokat. A nyomozás szerint a rapper legalább hét alkalommal lépett fel a Krímben, amelyet Oroszország 2014-ben annektált.

Az SZBU közleményében hozzátette: Timati nemcsak rendszeresen fellépett a félszigeten, de „az orosz propaganda aktív résztvevője”, aki három alkalommal – 2012-ben, 2018-ban és 2024-ben – is Putyin bizalmi embereként kampányolt az elnökválasztások során.

A szolgálat szerint a rapper nyíltan támogatta az orosz agressziót, a Krím annektálását és Ukrajna szuverenitásának megsértését, ezért most hivatalosan is a körözési listára került.

 

Timati a magyarok számára is ismert, az alábbi száma hatalmas sláger volt:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!