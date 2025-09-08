Hírlevél

Rendkívüli

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

gyilkosság

Vérfagyasztó videó: vonaton késelték halálra a gyönyörű ukrán nőt

Vérfagyasztó jelenetek zajlottak le Észak-Karolinában, ahol egy fiatal ukrán nő vált brutális támadás áldozatává. Az ukrán lány meggyilkolása videón is látszik, Donald Trump pedig baljós figyelmeztetést adott ki az ügyben.
gyilkosságTrumpukrán menekültEgyesült Államok

Egy ukrán lány meggyilkolása Charlotte városában hatalmas felháborodást keltett, és politikai visszhangot is kiváltott az Egyesült Államokban – számol be a Daily Mail.

ukrán lány meggyilkolása
Az ukrán lány meggyilkolása felvételen Fotó: Képkivágás / Fox News/YouTube

Ukrán lány meggyilkolása: Egy ismert bűnöző követhette el

A 23 éves ukrán menekült, Irina Zarutszka egy charlotte-i vonaton lett halálra késelve. Az elkövető, a 35 éves bűnöző, Decarlos Brown felvételen is látható, amint hátulról támad, majd véres késsel sétál végig a kocsin. A brutális képsorok azonnal videó formájában terjedtek, országos felháborodást keltve az Egyesült Államokban.

A gyilkosság után Donald Trump elnök „szörnyűnek” nevezte az esetet, és hozzátette: „Holnap reggelig mindent tudni fogok róla.” Egyúttal utalt arra, hogy Charlotte lehet a következő város, ahová szövetségi csapatokat küld.

Trump együttérzését fejezte ki az áldozat családjának. Majd keményen fogalmazott így fogalmazott:

Szeretetemet és együttérzésemet küldöm annak a fiatal nőnek a családjának, akit Charlotte-ban leszúrt egy őrült — egy elmebeteg — miközben csak ott ült.

A tragédia súlyát fokozza, hogy Zarutska nemrég érkezett Amerikába, hogy elmeneküljön a háború elől. A videón látható, ahogy a támadás után Brown nyugodtan sétál a vérrel borított késsel, miközben egy utas menekül előle. Bár a történet brutális részletei országos figyelmet kaptak, több liberális médiumnak kezdetben nem állt szándékában beszámolni róla.

Brown ellen korábban is indultak eljárások, így a bűnöző háttere csak tovább fokozta a hatalmas felháborodást az USA-ban.

Az esetről beszámol a Fox News is.

 

 

