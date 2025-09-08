Vérfagyasztó videó: vonaton késelték halálra a gyönyörű ukrán nőt

Egy ukrán lány meggyilkolása Charlotte városában hatalmas felháborodást keltett, és politikai visszhangot is kiváltott az Egyesült Államokban – számol be a Daily Mail.
A 23 éves ukrán menekült, Irina Zarutszka egy charlotte-i vonaton lett halálra késelve. Az elkövető, a 35 éves bűnöző, Decarlos Brown felvételen is látható, amint hátulról támad, majd véres késsel sétál végig a kocsin. A brutális képsorok azonnal videó formájában terjedtek, országos felháborodást keltve az Egyesült Államokban.
A gyilkosság után Donald Trump elnök „szörnyűnek” nevezte az esetet, és hozzátette: „Holnap reggelig mindent tudni fogok róla.” Egyúttal utalt arra, hogy Charlotte lehet a következő város, ahová szövetségi csapatokat küld.
Trump együttérzését fejezte ki az áldozat családjának. Majd keményen fogalmazott így fogalmazott:
Szeretetemet és együttérzésemet küldöm annak a fiatal nőnek a családjának, akit Charlotte-ban leszúrt egy őrült — egy elmebeteg — miközben csak ott ült.
A tragédia súlyát fokozza, hogy Zarutska nemrég érkezett Amerikába, hogy elmeneküljön a háború elől. A videón látható, ahogy a támadás után Brown nyugodtan sétál a vérrel borított késsel, miközben egy utas menekül előle. Bár a történet brutális részletei országos figyelmet kaptak, több liberális médiumnak kezdetben nem állt szándékában beszámolni róla.
Brown ellen korábban is indultak eljárások, így a bűnöző háttere csak tovább fokozta a hatalmas felháborodást az USA-ban.
Az esetről beszámol a Fox News is.