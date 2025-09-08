Vérfagyasztó videó: vonaton késelték halálra a gyönyörű ukrán nőt

Egy ukrán lány meggyilkolása Charlotte városában hatalmas felháborodást keltett, és politikai visszhangot is kiváltott az Egyesült Államokban – számol be a Daily Mail.

Az ukrán lány meggyilkolása felvételen Fotó: Képkivágás / Fox News/YouTube

Ukrán lány meggyilkolása: Egy ismert bűnöző követhette el

A 23 éves ukrán menekült, Irina Zarutszka egy charlotte-i vonaton lett halálra késelve. Az elkövető, a 35 éves bűnöző, Decarlos Brown felvételen is látható, amint hátulról támad, majd véres késsel sétál végig a kocsin. A brutális képsorok azonnal videó formájában terjedtek, országos felháborodást keltve az Egyesült Államokban.

Why is the disgusting, senseless, unprovoked murder of 23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska by a man named Decarlos Brown Jr. on a train in Charlotte NC not getting more media attention?! pic.twitter.com/9UDPxguWhN — Piers Morgan (@piersmorgan) September 7, 2025

A gyilkosság után Donald Trump elnök „szörnyűnek” nevezte az esetet, és hozzátette: „Holnap reggelig mindent tudni fogok róla.” Egyúttal utalt arra, hogy Charlotte lehet a következő város, ahová szövetségi csapatokat küld.

Trump együttérzését fejezte ki az áldozat családjának. Majd keményen fogalmazott így fogalmazott:

Szeretetemet és együttérzésemet küldöm annak a fiatal nőnek a családjának, akit Charlotte-ban leszúrt egy őrült — egy elmebeteg — miközben csak ott ült.

A tragédia súlyát fokozza, hogy Zarutska nemrég érkezett Amerikába, hogy elmeneküljön a háború elől. A videón látható, ahogy a támadás után Brown nyugodtan sétál a vérrel borított késsel, miközben egy utas menekül előle. Bár a történet brutális részletei országos figyelmet kaptak, több liberális médiumnak kezdetben nem állt szándékában beszámolni róla.

🇺🇸🇺🇦 | Iryna Zarutska, de 23 años, refugiada ucraniana que huyó a EEUU para escapar de la guerra en Ucrania, fue ap#ñalada fatalmente en Charlotte, Carolina del Norte.



El hom1cida tiene antecedentes de actividad delictiva, fue arrestado y acusado de as3sinato en primer grado. pic.twitter.com/y1Uz87fQw4 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 6, 2025

Brown ellen korábban is indultak eljárások, így a bűnöző háttere csak tovább fokozta a hatalmas felháborodást az USA-ban.

