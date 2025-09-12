Űrkőzet robbant szét az égbolton, bárki rátalálhat a darabjaira

A robbanást július 3-án hajnali órákban észlelték, és több felvétel is készült róla, ahogy a sárga szikra átszáguldott az égen. A tudósok szerint a találkozási zónát a Loch Treig környékén kell keresni, ahol akár 10 kilós űrkőzetdarabok is a földre zuhanhattak – írja a Daily Mail.

A skóciai Lochaber vidéke fölött felrobbant űrkőzet darabjai fekete, fényes kövek formájában heverhetnek a hegyekben.

Fotó: Unsplash

Űrkőzet, amely időgépként őrzi a Naprendszer titkait

Luke Daly, a Glasgow-i Egyetem bolygókutatója szerint az ilyen űrkőzetek valódi időkapszulák:

Rengeteg információt hordoznak arról, hogyan alakult ki és fejlődött a Naprendszerünk.

Hozzátette: minél tovább maradnak a szabadban, annál inkább károsítja őket az időjárás, ezért most minden perc számít a begyűjtésükben.

A kutatók arra kérik a kirándulókat, figyeljenek a fekete, üvegszerű, szokatlanul nehéz kövekre, amelyek akár rozsdásnak is tűnhetnek a magas vastartalom miatt. Aki ilyet talál, készítsen fotót, jegyezze fel a GPS-koordinátákat, és semmiképp ne kézzel nyúljon hozzá – inkább alufóliába vagy tiszta zacskóba tegye.

Ha valaki szerencsés, és megtalálja a űrkőzet egy darabját, történelmet írhat, ugyanis Skóciában utoljára 1917-ben sikerült meteoritet begyűjteni.