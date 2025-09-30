Hírlevél

Ursula von der Leyen

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

Az Európai Parlament képviselői, akik nyilvánosan támogatják Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét, valójában elégedetlenek a munkájával – írja a Politico bennfentes forrásokra hivatkozva. Ugyanakkor a közelgő bizalmi szavazáson mégis mellette állnak ki, mivel nem látnak jobb alternatívát.
Ursula von der LeyenEBpofonEurópai Bizottság

„Ursula pocsék, de ez a legjobb, ami van” – idézi a lap az egyik szocialista párti európai parlamenti képviselőt, aki névtelenséget kért.

ursula
Ursula von der Leyen Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Elégedetlenek Ursula von der Leyennel

Több európai törvényhozó szerint Ursula von der Leyen távozása példátlan válságba sodorhatná az Európai Uniót. Ráadásul semmi garancia nincs arra, hogy az esetleges utód jobb lenne a jelenlegi bizottsági elnöknél.

Korábban azzal is megvádolták Von der Leyent, hogy nem rendelkezik kellő gazdasági hozzáértéssel, miután az EB befagyasztotta az orosz állami vagyon egy részét. Az európai fővárosok ugyanis rendkívül szkeptikusan viszonyulnak az „EB merész tervéhez”, amely szerint az orosz eszközöket Ukrajna finanszírozására használnák fel. A kritikusok szerint ez a lépés könnyen súlyos problémává fajulhat.

 

