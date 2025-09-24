Bár a világ tele van lenyűgöző úti célokkal, vannak olyan helyek, ahol a biztonsági kockázatok messze meghaladják a látványosságok vonzerejét. Fegyveres konfliktusok, magas bűnözési ráta, terrorveszély vagy politikai instabilitás miatt néhány ország rendkívül veszélyes a turisták számára, és nem érdemes utazási célként választani.

A világ legveszélyesebb országai – Ide ne tervezzen utazást

Fotó: Unsplash

1. Afganisztán

Afganisztán továbbra is a világ egyik legveszélyesebb helye. Évtizedek óta tartó háborúk, a tálibok és az ISIS-K jelenléte, valamint a súlyos szegénység következtében az ország rendkívül instabil. A 2021-es hatalomátvétel óta a turisták, különösen a nők és a nyugati állampolgárok fokozott veszélynek vannak kitéve.

Gyakoriak a terrortámadások, köztük öngyilkos merényletek, és az emberrablások is komoly kockázatot jelentenek. Az infrastruktúra súlyosan megrongálódott, így a közlekedés nehézkes, az egészségügyi ellátás pedig sok helyen elérhetetlen.

Az Egyesült Államok és más nyugati országok határozottan eltanácsolják állampolgáraikat az utazástól.

Afganisztán a Global Peace Index szerint is a legalacsonyabb biztonsági besorolást kapta. A rendszeres emberi jogi visszaélések, valamint a külföldiek védelmének hiánya miatt az ország turisztikai szempontból rendkívül kockázatos.

2. Szomália

Szomália évtizedek óta súlyos polgárháborúval, kalózkodással, terrorizmussal és állami működésképtelenséggel küzd. Az Al-Shabaab terrorszervezet aktív jelenléte miatt a fővárosban, Mogadishuban, és más nagyvárosokban is gyakoriak a robbantások és fegyveres támadások. Az országban gyakorlatilag nincs működő rendfenntartás, ami teljes jogbizonytalansághoz vezet.

A partvidék kalóztevékenysége tovább növeli a veszélyt, különösen tengeri utazások esetén. Külföldiek gyakran válnak emberrablások áldozataivá, váltságdíj reményében. Sokan NGO-dolgozónak vagy katonai személynek nézik őket, így célponttá válhatnak.

Az egészségügyi ellátás gyakorlatilag nem létezik, sürgősségi mentésre nincs lehetőség. Az International SOS és az amerikai külügy is a legmagasabb, 4-es veszélyességi szintet rendelte el Szomáliára.