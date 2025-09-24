A világ legveszélyesebb országai – Ide ne tervezzen utazást!

Bár a világ tele van lenyűgöző úti célokkal, vannak olyan helyek, ahol a biztonsági kockázatok messze meghaladják a látványosságok vonzerejét. Fegyveres konfliktusok, magas bűnözési ráta, terrorveszély vagy politikai instabilitás miatt néhány ország rendkívül veszélyes a turisták számára, és nem érdemes utazási célként választani.
Afganisztán továbbra is a világ egyik legveszélyesebb helye. Évtizedek óta tartó háborúk, a tálibok és az ISIS-K jelenléte, valamint a súlyos szegénység következtében az ország rendkívül instabil. A 2021-es hatalomátvétel óta a turisták, különösen a nők és a nyugati állampolgárok fokozott veszélynek vannak kitéve.
Gyakoriak a terrortámadások, köztük öngyilkos merényletek, és az emberrablások is komoly kockázatot jelentenek. Az infrastruktúra súlyosan megrongálódott, így a közlekedés nehézkes, az egészségügyi ellátás pedig sok helyen elérhetetlen.
Az Egyesült Államok és más nyugati országok határozottan eltanácsolják állampolgáraikat az utazástól.
Afganisztán a Global Peace Index szerint is a legalacsonyabb biztonsági besorolást kapta. A rendszeres emberi jogi visszaélések, valamint a külföldiek védelmének hiánya miatt az ország turisztikai szempontból rendkívül kockázatos.
Szomália évtizedek óta súlyos polgárháborúval, kalózkodással, terrorizmussal és állami működésképtelenséggel küzd. Az Al-Shabaab terrorszervezet aktív jelenléte miatt a fővárosban, Mogadishuban, és más nagyvárosokban is gyakoriak a robbantások és fegyveres támadások. Az országban gyakorlatilag nincs működő rendfenntartás, ami teljes jogbizonytalansághoz vezet.
A partvidék kalóztevékenysége tovább növeli a veszélyt, különösen tengeri utazások esetén. Külföldiek gyakran válnak emberrablások áldozataivá, váltságdíj reményében. Sokan NGO-dolgozónak vagy katonai személynek nézik őket, így célponttá válhatnak.
Az egészségügyi ellátás gyakorlatilag nem létezik, sürgősségi mentésre nincs lehetőség. Az International SOS és az amerikai külügy is a legmagasabb, 4-es veszélyességi szintet rendelte el Szomáliára.
A több mint tíz éve tartó polgárháború súlyosan lerombolta Szíriát. A kormányerők, lázadók, az ISIS maradványai és külföldi milíciák közötti harc folytatódik. Légi csapások, vegyi fegyverek bevetése és szárazföldi összecsapások még mindig jellemzőek több térségben, ami rendkívül veszélyessé teszi az utazást.
A konfliktusmentesebb területeken is jelentős a terrorfenyegetettség és az emberrablás veszélye. Korábban újságírókat és turistákat is elraboltak, többen nem tértek haza. Az infrastruktúra romokban, az orvosi ellátás gyenge, tiszta vízhez és élelemhez nehéz hozzájutni.
A legtöbb ország eltanácsolja polgárait az utazástól. Szíriába belépni engedély nélkül illegális, ami akár letartóztatáshoz is vezethet. Az ország politikai, gazdasági és biztonsági helyzete miatt nem ajánlott célpont.
Jemen az egyik legsúlyosabb humanitárius válsággal küzd a világon. A polgárháború, az éhínség és az összeomlott egészségügyi rendszer miatt az ország életveszélyes helyszín a turisták számára. A kormányerők, húszi lázadók és külföldi beavatkozók (pl. Szaúd-Arábia, Irán) közötti háború miatt rengeteg a civil áldozat.
Terrorista szervezetek, például az Al-Kaida Arab-félszigeti ága (AQAP) is aktív, gyakoriak az emberrablások. Az utak romosak, sok helyre lehetetlen eljutni. A főbb városokban (Sana’a, Aden) nincs megbízható áramellátás, élelmiszer- és gyógyszerhiány tapasztalható.
A Global Peace Index szerint Jemen az egyik legveszélyesebb ország. A WHO figyelmeztetett a kolera és más betegségek járványaira is. Az ENSZ és a legtöbb ország határozottan eltanácsolja az utazást.
Bár 2011-ben kikiáltotta függetlenségét, Dél-Szudán továbbra is rendkívül instabil. A 2013-ban kitört polgárháború nyomán ugyan aláírtak egy békemegállapodást, de az etnikai és politikai feszültségek miatt továbbra is gyakoriak a fegyveres összecsapások. Sok térségben az állam nem tud rendet tartani, a fővároson kívül gyakorlatilag anarchia uralkodik.
A bűnözés – fegyveres rablások, autólopások, nemi erőszak – magas szintű. A külföldiek gyakran gyanús személyként tekintenek rájuk, zaklatás vagy önkényes letartóztatás is előfordulhat. A vidéki területek megközelítése veszélyes, sokszor lehetetlen.
Az egészségügy fejletlen, az alapvető szolgáltatások is hiányoznak. Gyakori a malária, kolera és más trópusi betegségek előfordulása. Az amerikai külügyminisztérium szintén 4-es, azaz „ne utazz oda” szintű figyelmeztetést adott ki.