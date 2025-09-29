Káosz a fedélzeten, megpróbálta megenni az útlevelét az egyik utas

Átirányították a Ryanair egyik járatát, miután két utas rendkívül furcsa viselkedést tanúsított a repülőgépen. Az egyik férfi kitépkedte a lapokat az irataiból, míg a másik férfi megpróbálta lehúzni a vécén az útlevélt – írja a DailyMail.

Útlevélt próbált megenni egy utas, átirányították a Ryanair járatát

Útlevélt akartak megsemmisíteni

A repülőgép felszállása után az egyik férfi látványosan kitépkedte az útlevele darabjait, majd a szájába tömte a papírfecniket, míg utastársa a mosdó felé vette az irányt, és megpróbálta lehúzni az iratait.

A Milánóból London felé tartó repülőgépet az utasok furcsa viselkedése miatt Párizsba irányították át, ahol a francia rendőrök őrizetbe vették a két férfit.