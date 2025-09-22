Megrázó tragédia: holtan került elő két fiatal vadász

A 25 éves Andrew Porter és Ian Stasko szeptember 11-én tűntek el egy vadászaton. A keresés napokig tartott, míg végül a coloradói mentőcsapatok megtalálták a holttestüket a Rio de los Pinos túraútvonal közelében - írja a New York Post.

A vadászok napokig tartó keresés után kerültek elő Colorado vadonjában

Eltűnt vadászok nyomára bukkantak

A vadászok testén nem voltak látható sérülések, így a halál okát egyelőre nem sikerült megállapítani. A családtagok szerint az erős viharok okozhatták a tragédiát, amelyek azon a napon vonultak át a térségen. Mindketten tapasztalt erdei emberek voltak, akik gyerekkoruk óta otthonosan mozogtak a természetben. A fiatal vadászok keresését GoFundMe-gyűjtés is segítette, ahol rokonok és barátok osztották meg a fejleményeket. A megtalálás híre összetörte a családokat és az ismerősöket, akik korábban még reménykedtek a megmenekülésben. A helyi közösség együttérzéssel fordul a gyászoló családok felé.

