Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

vallásgyalázás

Vallásgyalázás miatt égettek halálra egy nőt

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló lincselés rázta meg Nigériát. Egy nőt vallásgyalázással vádoltak, majd megégette a feldühödött tömeg. Mohamed próféta megsértésének puszta gyanúja vezetett a tragédiához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vallásgyalázásNigériaégetésMohamed próféta

Vallásgyalázás miatt halálra égetett egy nőt a feldühödött tömeg Nigéria északi részén, ahol Mohamed próféta megsértésével vádolták.

vallásgyalázás
Vallásgyalázás miatt égettek halálra egy nőt Nigériában, a vádak szerint Mohamed prófétát gyalázta (Illusztráció) Fotó: Quang Nguyen Vinh/pexels

Vallásgyalázás miatt történt a brutális égetés

Nigéria északi részén, Niger államban egy nőt halálra égetett a tömeg, miután Mohamed próféta megsértésével vádolták. A helyi sajtó beszámolója szerint az ételárus Amaye egy tréfás házassági ajánlatra adott válaszát néhányan vallásgyalázásnak tekintették. Ez váltotta ki a támadást, amely még a biztonsági erők kiérkezése előtt végzetes lett.

Indiában megégettek egy egész családot, mert boszorkánysággal vádolták őket.

A rendőrség közölte, hogy a nőre rátámadtak, majd felgyújtották. 

A hatóságok nyomozást indítottak a felelősök letartóztatására.

A lakosságot egyúttal arra kérték, hogy ne vegyék saját kezükbe az ítélkezést.

Az Iszlámban Mohamed próféta gyalázása vagy kigúnyolása a hit egyik legsúlyosabb megsértésének számít. A saría jog értelmezései szerint ez szentségtörés, amely közvetlen támadás a vallási közösség ellen. Emiatt egyes muszlim többségű országokban az istenkáromlás társadalmi és vallási szinten is szélsőséges indulatokat vált ki.

A vallásgyalázás vádja nem először vezetett hasonló tragédiához Nigériában. Az északi régióban a világi jog mellett érvényben lévő saría törvények is büntetik Mohamed próféta megsértését. Az elmúlt három évben legalább két másik embert öltek meg hasonló vádak miatt, ami muszlimokat és keresztényeket egyaránt érintett – írja a BBC.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!