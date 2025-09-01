Vallásgyalázás miatt halálra égetett egy nőt a feldühödött tömeg Nigéria északi részén, ahol Mohamed próféta megsértésével vádolták.

Vallásgyalázás miatt égettek halálra egy nőt Nigériában, a vádak szerint Mohamed prófétát gyalázta (Illusztráció) Fotó: Quang Nguyen Vinh/pexels

Vallásgyalázás miatt történt a brutális égetés

Nigéria északi részén, Niger államban egy nőt halálra égetett a tömeg, miután Mohamed próféta megsértésével vádolták. A helyi sajtó beszámolója szerint az ételárus Amaye egy tréfás házassági ajánlatra adott válaszát néhányan vallásgyalázásnak tekintették. Ez váltotta ki a támadást, amely még a biztonsági erők kiérkezése előtt végzetes lett.

A rendőrség közölte, hogy a nőre rátámadtak, majd felgyújtották.

A hatóságok nyomozást indítottak a felelősök letartóztatására.

A lakosságot egyúttal arra kérték, hogy ne vegyék saját kezükbe az ítélkezést.

Niger State: Killing Over Alleged Blasphemy



The Nigerian authorities must immediately and transparently investigate the killing of a female food vendor named Ammaye by a mob at Kasuwan Garba village in Mariga LGA of Niger state over alleged blasphemy.



The incident which took… pic.twitter.com/Z9C1P9yrms — Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) August 30, 2025

Az Iszlámban Mohamed próféta gyalázása vagy kigúnyolása a hit egyik legsúlyosabb megsértésének számít. A saría jog értelmezései szerint ez szentségtörés, amely közvetlen támadás a vallási közösség ellen. Emiatt egyes muszlim többségű országokban az istenkáromlás társadalmi és vallási szinten is szélsőséges indulatokat vált ki.

A vallásgyalázás vádja nem először vezetett hasonló tragédiához Nigériában. Az északi régióban a világi jog mellett érvényben lévő saría törvények is büntetik Mohamed próféta megsértését. Az elmúlt három évben legalább két másik embert öltek meg hasonló vádak miatt, ami muszlimokat és keresztényeket egyaránt érintett – írja a BBC.