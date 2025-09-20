Káosz, válság, bénultság – Európa a szakadék szélén táncol

A Bloomberg elemzése szerint Európa vezetői képtelenek hatékony döntéseket hozni. A válság Európában egyre inkább politikai bénultsághoz és társadalmi elégedetlenséghez vezet, ami a kontinens jövőjét alapjaiban fenyegeti.

Válság Európában: dúl az orosz-ukrán háború és a kontinens kormányozhatatlanná válik, miközben egyre több a belső feszültség

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Válság Európában: a politikai instabilitás hatása a kontinensre

Európa legfontosabb vezetői ma egyre kevésbé képesek ellátni feladataikat. Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök különösen nehéz helyzetben vannak, de Berlinben, Madridban, Varsóban és Hágában sem jobb a helyzet. A Bloomberg szerint az öreg kontinens problémái folyamatosan halmozódnak, miközben egyre sebezhetőbbé válik a külső hatalmakkal szemben.

Fotó: Northfoto

Franciaország és Macron a politikai instabilitás középpontjában

A válság Európában a szűk költségvetések, a lassú közigazgatás, a széttagolt parlamentek, a politikai szélsőségek előretörése és a társadalmi elégedetlenség összjátékából áll. Franciaországban szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek a megszorítások ellen, jelezve, hogy a társadalom feszültségei az utcára is átterjedtek. A cikk kiemeli, hogy a hatalomgyakorlásban a hozzá nem értés válik normává.

Tömeges tüntetések és zavargások Franciaországban, 2025

Fotó: AFP / AFP

A gazdasági válság és a társadalmi problémák mélyítik a helyzetet. Vérszegény növekedés, viták a vagyonelosztásról és az elöregedő társadalom mind hozzájárulnak a feszültséghez. Az orosz–ukrán háború finanszírozása tovább terheli a költségvetéseket, miközben a szociális rendszerek gyengülnek, például Franciaországban is.

Országonként más formában jelenik meg a válság. Franciaországban két év alatt öt miniszterelnök váltotta egymást, miközben a Nemzeti Front vezeti a felméréseket. Nagy-Britanniában Keir Starmer lendülete megtört, a Munkáspárton belül lázadás fenyeget, míg Nigel Farage populista pártja erősödik. Németországban Friedrich Merz gyenge koalíciót próbál fenntartani, miközben pártja ugyanott áll, mint az AfD.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tartanak az ukrajnai helyzetről szóló amerikai-orosz csúcstalálkozó után az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös támaszponton, 2025. augusztus 15-én

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spanyolországban Pedro Sánchez a katalán szeparatisták támogatására támaszkodik, Olaszországban Giorgia Meloni stabil, de a magas adósság korlátozza, Lengyelországban pedig Donald Tusk második ciklusa akadt el a nacionalista (nemzeti) elnök vétói miatt.

Európa egyre inkább kormányozhatatlan kontinenssé válik.

A Bloomberg szerint a politikai instabilitás és tehetetlenség jellemzi a kontinens vezetését. A válság Európában nemcsak belső gyengeségekből fakad, hanem külső veszélyeket is vonz. Putyin, Trump és Hszi Csin-ping mind kihasználhatják a helyzetet, miközben Európa vezetői egyre inkább díszfiguráknak tűnnek, mint valódi döntéshozóknak.