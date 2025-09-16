Milliós kárt okozott két tini egy iskolai könyvtárban – videó

Felmérhetetlen kárt okozott két fiú. A brutális vandálok betörtek egy iskolai könyvtárba, és teljesen elpusztították azt, mint a vandálok, gótok és más barbár hordák Rómát. Kíméletlen harc folyt a kultúra ellen. Az indíték ismeretlen, mintha csupán a pusztításban akarták volna örömüket kifejezni.

Vandálok törtek be az iskolai könyvtárba

Fotó: Képkivágás / New York Post/YouTube

Vandálok a könyvtárban: két fiú barbár inváziója a kultúra szívében

Floridában két fiatal fiú, a 12 éves Felix Cohen Romero és a 13 éves Bentley Ryan Wehrly brutális vandalizmust hajtott végre iskolájuk könyvtárában. A deltonai Friendship Elementary épületébe éjjel törtek be: betörték az üvegajtót, széttörték a bútorokat, szétszórták a könyveket és graffitiket hagytak a falakon.

A pusztítás nem állt meg ennyinél. A fiúk visszatértek, újabb károkat okoztak, és beindították a tűzriasztót is. A rendőrök hajnali 1 órakor érkeztek a helyszínre, ahol a testkamerás felvételeken látszott: az ajtók betörve, a könyvek szétszórva, a falak összefirkálva.

A biztonsági kamerák mindent rögzítettek. A felvételeken a fiúk maszkban láthatók, egyikük Monster Energy sapkában. A rendőrség közzétette a videókat, mire anyjuk felismerte őket, és saját kezűleg jelentette fel a gyerekeket.

Az okozott kár eléri az 50 000 (16 millió forint) dollárt. A fiúkat betöréssel, rongálással, lopással és jogosulatlan iskolaterületen tartózkodással vádolják. Most nemcsak a bíróság, hanem az általuk okozott javítási költségek terhei is várnak rájuk.

Az esetről beszámolt a New York Post.