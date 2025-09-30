Váratlan vendég miatt menekültek a vendégek egy étteremből

A varánusz által okozott felfordulás szerdán történt Nakhon Ratchasima városában, Thaiföldön. Az étterem egyik vendége furcsa zajokat hallott a fal felől, majd döbbenten látta, ahogy a hüllő átmászik a kerítésen és besétál az étterembe. A tulajdonos szerint az állatot valószínűleg az ételek illata vonzotta be, és egy vízelvezető csövön keresztül juthatott a közelbe, mielőtt felkapaszkodott volna a falra.

Egy ehhez hasonló varánusz jelent meg a thaiföldi étteremben

Fotó: Pexels

Varánusz a város közepén

A személyzet azonnal értesítette a helyi állatmentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és biztonságosan befogták a varánuszt. Az állatot ezután visszaszállították természetes élőhelyére. Szerencsére sem sérülés, sem komolyabb kár nem történt, mivel a vendégek nagy része még nem érkezett meg az étterembe.

Thaiföldön a varánuszok nem számítanak ritkaságnak, ám közterületeken vagy vendéglátóhelyeken való felbukkanásuk mindig riadalmat kelt. Bár általában nem agresszív állatok, méretük miatt félelmetesnek tűnhetnek, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy senki ne próbálja meg saját kezűleg elkapni őket.

Magyarországon jóval ritkább a varánuszok megjelenése, ám a Debreceni Állatkertben meg lehet tekinteni egy nagyon ritka példányt is!