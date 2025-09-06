Hírlevél

Rendkívüli

Alaska Airlines

Bedrogozva, repülés közben próbált meg őrült manővert végrehajtani egy pilóta

1 órája
Egy pilóta megpróbálta leállítani egy utasszállító motorját Alaszka és San Francisco között. Az esetben senki sem sérült meg, a gép biztonságosan landolt. A pilóta később bevallotta, hogy varázsgomba hatása alatt állt.
Joseph Emerson, az Alaska Airlines korábbi pilótája 2023-ban egy Horizon Air járat fedélzetén próbálta leállítani a gép motorját varázsgomba hatása alatt, miközben San Francisco felé tartott – írja a Mirror. 

A gépen több mint 80 ember utazott, de a személyzet gyorsan közbelépett, és Portlandben biztonságosan leszállították az utasokat. 

A pilóta kialvatlan volt, varázsgomba hatása alatt állt és depresszióval küzdött

Az akkor 46 éves Emerson bevallotta a hatóságoknak, hogy a repülés előtt 48 órával varázsgombát fogyasztott, több mint 40 órája nem aludt, és azokban a hónapokban depresszióval küzdött egy közeli barátja halála után.  

A pilóta azt mondta, hogy a gépen teljesen biztos volt abban, hogy csak hallucinál, és a motor leállításával akarta bizonyítani, hogy nem valóságos a víziója. 

Emersonnal szemben a személyzet és az utasok, valamint a légi jármű veszélyeztetése miatt emeltek vádat. 

A bírósági tárgyalás még zajlik, Emerson várhatóan beismerő vallomást tesz az ügyben. 

 

 

