Bedrogozva, repülés közben próbált meg őrült manővert végrehajtani egy pilóta

Joseph Emerson, az Alaska Airlines korábbi pilótája 2023-ban egy Horizon Air járat fedélzetén próbálta leállítani a gép motorját varázsgomba hatása alatt, miközben San Francisco felé tartott – írja a Mirror.

Varázsgomba hatása alatt próbálta leállítani az utasszállító motorját a pilóta

A gépen több mint 80 ember utazott, de a személyzet gyorsan közbelépett, és Portlandben biztonságosan leszállították az utasokat.

A pilóta kialvatlan volt, varázsgomba hatása alatt állt és depresszióval küzdött

Az akkor 46 éves Emerson bevallotta a hatóságoknak, hogy a repülés előtt 48 órával varázsgombát fogyasztott, több mint 40 órája nem aludt, és azokban a hónapokban depresszióval küzdött egy közeli barátja halála után.

A pilóta azt mondta, hogy a gépen teljesen biztos volt abban, hogy csak hallucinál, és a motor leállításával akarta bizonyítani, hogy nem valóságos a víziója.

Emersonnal szemben a személyzet és az utasok, valamint a légi jármű veszélyeztetése miatt emeltek vádat.

A bírósági tárgyalás még zajlik, Emerson várhatóan beismerő vallomást tesz az ügyben.