Elképesztő történet: sokkot kapott a férfi, amikor vécézni akart

A hátborzongató angliai eset akár egy horrorfilm jelenete is lehetne: egy férfi az éjszaka közepén kiment a mosdóba, ám amikor felnyitotta a vécéfedőt, egy kígyó nézett vissza rá a lefolyóból.

Nem számítunk ilyen "vendégre" a vécében

Fotó: AFP

Elsőre talán még azt is hihette, hogy álmodik. Ám ez már a valóság volt, s az úr szinte sokkot kapott a látványtól.

Nem is csoda – az éjszaka csendjében, teljes sötétben, egy ilyen váratlan találkozás mindenkit megrémítene – írja a Metropol.

Felbukkant a vécécsészében

Szerencsére az eset nem végződött tragédiával. A férfi azonnal segítséget hívott, és az Invicta Environmental Ltd. szakemberei gyorsan a helyszínre érkeztek, és befogták a vécéből a hüllőt. Mint a Mirror cikkéből kiderült, ez nem egy vadon élő kígyó volt, hanem a közeli lakásból megszökött házikedvenc, amely valahogyan átkúszott a csatornarendszeren, és a férfi vécécsészéjében bukkant elő. A szakemberek az állatot visszajuttatták eredeti gazdájához. A kígyó – noha elsőre ijesztő látványt nyújtott – nem volt mérges, így nem jelentett közvetlen veszélyt, de a váratlan találkozás így is maradandó élményt hagyott a férfiban.



