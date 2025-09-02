Hírlevél

vegán életmód

Hiába egyre több a vegán, sorra zárnak be az éttermek

Egyre több ember választja a növényi alapú táplálkozást egészség és környezetvédelem miatt. A vegán étterem szektor mégis válságban van, a húsmentes helyek sorra zárnak be. Az ellentmondás mögött gazdasági gondok és társadalmi viták állnak.
Sok vegán étterem helyzete jól mutatja a növényi étrend körüli kettősséget: miközben a vegán ételek népszerűsége nő, a vendéglátásban mégis nehéz életben maradni.

vegán étterem, Vegan Buddha Bowl. A hearty bowl with a base of brown rice or quinoa, topped with roasted sweet potatoes, chickpeas, steamed broccoli, avocado, and a drizzle of tahini sauce
Vegán étterem szektor válságban van, miközben többen választják a növénymentes táplálkozást (illusztráció) 
Vegán étterem bezárások: gazdasági válság és tévhitek

Miközben világszerte egyre többen váltanak növényi alapú táplálkozásra, a vegán éttermek mégis tömegesen zárnak be. A gazdasági válság, az emelkedő költségek és a csökkenő vásárlóerő mellett a negatív diskurzus és a tévhitek is hozzájárulnak ahhoz, hogy sok vegán étterem képtelen talpon maradni. A jelenség miatt sokan felteszik a kérdést: miért zárnak be a vegán éttermek, ha a növényi étrend népszerűsége egyre nő?

Modern still life with drinks. Diet vegan cocktail with cucumber, lemon, lime, blueberry and chia seeds, detox diet and weight loss concept, healthy lifestyle and healthy nutrition advertisement,
A statisztikák szerint a vegán ételek iránti érdeklődés folyamatosan emelkedik. 

A Vegan Society adatai alapján soha nem volt ennyi vegán a világon, és a Veganuary 2025-ben már 25 millió embert mozgatott meg.

A húsmentes étrend nemcsak a környezetre gyakorol pozitív hatást, hanem az egészséges étkezés iránti igény is egyre erősebb. Sokan ugyanakkor még mindig azt vitatják, egészséges-e a vegán étrend, és gyakran a feldolgozott élelmiszerek miatt bírálják a húshelyettesítőket.

Egyre több vegán eszik újra húst.

Vegán étterem túlélése: étrend, egészség és közösségi vita

A trendek változását mutatja, hogy a vegán junk food-hullámot mára a fehérjeközpontú, ázsiai ihletésű koncepciók váltották fel. 

A tofu és a szója természetes részei a menüknek, de az étteremláncok olcsóbb kínálata elszívja a vendégeket a független helyekről.

Ráadásul sokan abban is bizonytalanok, milyen a növényi fehérje hatása az egészségre, így a közösségi médiát elárasztó (ál)hírek gyakran visszatartják az embereket a váltástól.

turmixgép, konyha, főzés, turmix,
A vegán éttermek körüli vita az inkluzivitásról, vagyis az el- és befogadásról is szól: 

egyesek szerint a vegán hely kevésbé befogadó, mások viszont épp a növényi étrendet tartják mindenki számára elérhetőnek.

A vegán közösség erősen kötődik kedvenc éttermeihez, így egy bezárás gyakran közösségi veszteségnek tűnik.

A cikkünk forrása a The Guardian cikkje, mely több londoni vegán éttermet is megkérdezett.

 

