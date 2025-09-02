Hiába egyre több a vegán, sorra zárnak be az éttermek

Sok vegán étterem helyzete jól mutatja a növényi étrend körüli kettősséget: miközben a vegán ételek népszerűsége nő, a vendéglátásban mégis nehéz életben maradni.

Vegán étterem szektor válságban van, miközben többen választják a növénymentes táplálkozást (illusztráció)

Fotó: Anggalih Prasetya / Shutterstock

Vegán étterem bezárások: gazdasági válság és tévhitek

Miközben világszerte egyre többen váltanak növényi alapú táplálkozásra, a vegán éttermek mégis tömegesen zárnak be. A gazdasági válság, az emelkedő költségek és a csökkenő vásárlóerő mellett a negatív diskurzus és a tévhitek is hozzájárulnak ahhoz, hogy sok vegán étterem képtelen talpon maradni. A jelenség miatt sokan felteszik a kérdést: miért zárnak be a vegán éttermek, ha a növényi étrend népszerűsége egyre nő?

Fotó: svetlanabalyn / Shutterstock

A statisztikák szerint a vegán ételek iránti érdeklődés folyamatosan emelkedik.

A Vegan Society adatai alapján soha nem volt ennyi vegán a világon, és a Veganuary 2025-ben már 25 millió embert mozgatott meg.

A húsmentes étrend nemcsak a környezetre gyakorol pozitív hatást, hanem az egészséges étkezés iránti igény is egyre erősebb. Sokan ugyanakkor még mindig azt vitatják, egészséges-e a vegán étrend, és gyakran a feldolgozott élelmiszerek miatt bírálják a húshelyettesítőket.

Egyre több vegán eszik újra húst.

Vegán étterem túlélése: étrend, egészség és közösségi vita

A trendek változását mutatja, hogy a vegán junk food-hullámot mára a fehérjeközpontú, ázsiai ihletésű koncepciók váltották fel.

A tofu és a szója természetes részei a menüknek, de az étteremláncok olcsóbb kínálata elszívja a vendégeket a független helyekről.

Ráadásul sokan abban is bizonytalanok, milyen a növényi fehérje hatása az egészségre, így a közösségi médiát elárasztó (ál)hírek gyakran visszatartják az embereket a váltástól.

Fotó: Shutterstock

A vegán éttermek körüli vita az inkluzivitásról, vagyis az el- és befogadásról is szól:

egyesek szerint a vegán hely kevésbé befogadó, mások viszont épp a növényi étrendet tartják mindenki számára elérhetőnek.

A vegán közösség erősen kötődik kedvenc éttermeihez, így egy bezárás gyakran közösségi veszteségnek tűnik.

A cikkünk forrása a The Guardian cikkje, mely több londoni vegán éttermet is megkérdezett.