Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Amerika új szuperbombázója, Kína retteghet

kutya

Ez a trend terjed a gazdik között, de vajon jót tesz a kutyáknak?

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss vizsgálat szerint a növényi alapú kutyatápok közel azonos tápértéket nyújthatnak, mint a húsalapú diéták. A megfelelően összeállított vegán kutyaétrend azonban csak állatorvosi konzultáció mellett ajánlott, mivel a szakértők óvatosságra intenek a hirtelen váltással kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyakutatásegészségvegán

A vegán kutyaétrend egyre nagyobb figyelmet kap, mivel egy brit kutatás kimutatta, hogy a növényi alapú kutyatápok hasonló mennyiségű fehérjét, zsírt és vitaminokat tartalmaznak, mint a húsalapú ételek. A Daily Mail információi szerint a vizsgálat 31 különböző tápot elemzett, és az eredmények szerint csak a jód és a B-vitaminok szintje volt alacsonyabb a növényi alapú termékekben.

vegán kutyaétrend
Egyre népszerűbb a vegán kutyaétrend, de a szakértők óvatosságra intenek.
Fotó: Unsplash

Mit gondolnak a szakértők a vegán kutyaétrendről?

Rebecca Brociek, a kutatás vezetője szerint a megfelelően összeállított növényi alapú étrend életképes és egészséges alternatívát jelenthet a kutyák számára. Hozzátette: hosszú távú vizsgálatokra van még szükség, de a téma előtérbe kerülése segíthet újragondolni a háziállatok táplálását.

A növényi alapú tápokban gyakran található édesburgonya, borsófehérje vagy répapelyhek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!