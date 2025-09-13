Ez a trend terjed a gazdik között, de vajon jót tesz a kutyáknak?

A vegán kutyaétrend egyre nagyobb figyelmet kap, mivel egy brit kutatás kimutatta, hogy a növényi alapú kutyatápok hasonló mennyiségű fehérjét, zsírt és vitaminokat tartalmaznak, mint a húsalapú ételek. A Daily Mail információi szerint a vizsgálat 31 különböző tápot elemzett, és az eredmények szerint csak a jód és a B-vitaminok szintje volt alacsonyabb a növényi alapú termékekben.

Egyre népszerűbb a vegán kutyaétrend, de a szakértők óvatosságra intenek.

Fotó: Unsplash

Mit gondolnak a szakértők a vegán kutyaétrendről?

Rebecca Brociek, a kutatás vezetője szerint a megfelelően összeállított növényi alapú étrend életképes és egészséges alternatívát jelenthet a kutyák számára. Hozzátette: hosszú távú vizsgálatokra van még szükség, de a téma előtérbe kerülése segíthet újragondolni a háziállatok táplálását.