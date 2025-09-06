Hírlevél

Elszakadt a cérna: frontálisan támadt meg egy kukásautót egy nő – videó

Ablaktörlő repült, ordítás visszhangzott az utcán, a járókelők pedig hitetlenkedve bámulták a jelenetet. Egy abszurd verekedés bontakozott ki Londonban, amikor egy nő frontálisan támadt meg egy kukásautót és annak személyzetét. Percek alatt akciófilmmé változott az utca.
Balhé tört ki Londonban, ahol egy nő teljes erőbedobással nekiesett egy kukásautónak. A konfliktus egy egyszerű dudálással kezdődött, majd olyan verekedés kerekedett belőle, amit még a forgatókönyvírók is túlzásnak tartottak volna. Az abszurd jelenet ablaktörlő-tépéssel, üvöltözéssel és egy sikertelen kísérlettel folytatódott, hogy betörjön a vezetőfülkébe.

Verekedés London utcáin, ahol nem mindenki elégedett
Fotó: Képkivágás / YouTube/The Sun

Verekedéssé fajult a kukásautós balhé

A helyzet pillanatok alatt eszkalálódott. A kukások csak annyit akartak, hogy a nő álljon félre, de a jelzés dudája vörös posztóként hatott. Az utca zaja helyett ekkor már csak a kiabálás és a fém csikorgása hallatszott.

Az egyik dolgozó a járdára lökte a támadót, aki azonban úgy pattant vissza, mintha rugók lettek volna a lábában. 

Egy pofon és ökölcsapás torz keverékével tért vissza, és ekkor az egyik szemétszállító úriember könnyed pofonnal nyilvánította ki nemtetszését.

A járókelők döbbenten figyelték, ahogy a hétköznapi szemétszállításból véresen komoly utcai dráma lesz. A jelenet abszurditása miatt sokaknak inkább tűnt szürreális performansznak, mint valódi konfliktusnak: kukásautó, egy feldühödött nő, és a kőkemény brit hétköznapok, amelyek most akciófilmmé torzultak.

Az esetről értelemszerűen beszámolt a Daily Star is.

 

 

