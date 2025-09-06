Elszakadt a cérna: frontálisan támadt meg egy kukásautót egy nő – videó

Balhé tört ki Londonban, ahol egy nő teljes erőbedobással nekiesett egy kukásautónak. A konfliktus egy egyszerű dudálással kezdődött, majd olyan verekedés kerekedett belőle, amit még a forgatókönyvírók is túlzásnak tartottak volna. Az abszurd jelenet ablaktörlő-tépéssel, üvöltözéssel és egy sikertelen kísérlettel folytatódott, hogy betörjön a vezetőfülkébe.

Verekedés London utcáin, ahol nem mindenki elégedett

Fotó: Képkivágás / YouTube/The Sun

Verekedéssé fajult a kukásautós balhé

A helyzet pillanatok alatt eszkalálódott. A kukások csak annyit akartak, hogy a nő álljon félre, de a jelzés dudája vörös posztóként hatott. Az utca zaja helyett ekkor már csak a kiabálás és a fém csikorgása hallatszott.

Az egyik dolgozó a járdára lökte a támadót, aki azonban úgy pattant vissza, mintha rugók lettek volna a lábában.

Egy pofon és ökölcsapás torz keverékével tért vissza, és ekkor az egyik szemétszállító úriember könnyed pofonnal nyilvánította ki nemtetszését.

A járókelők döbbenten figyelték, ahogy a hétköznapi szemétszállításból véresen komoly utcai dráma lesz. A jelenet abszurditása miatt sokaknak inkább tűnt szürreális performansznak, mint valódi konfliktusnak: kukásautó, egy feldühödött nő, és a kőkemény brit hétköznapok, amelyek most akciófilmmé torzultak.

Az esetről értelemszerűen beszámolt a Daily Star is.