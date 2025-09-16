Hírlevél

Rendkívüli

bűnbanda

Véres leszámolás, rengetegen meghaltak egy billiárdteremben

Vérfürdőt rendeztek Ecuadorban abban a Santo Domingó-i billiárdteremben, ahol a lövöldözésben hét ember életét vesztette és négyen megsebesültek. A rendőrség szerint a véres leszámolás valószínűleg a szervezett bűnözői csoportok közötti területi viták következménye.
bűnbandabilliárdteremleszámolásEcuador

Ahogy az lenni szokott az ilyen véres leszámolások során, a támadók maszkot viseltek, és videók tanúsága szerint a billiárdparti közepette nyitottak tüzet Santo Domingóban.

Members of the Investigations Police inspect the scene of a car bomb attack at the Pascuales bus terminal in Guayaquil, Ecuador, on November 1, 2022. Guayaquil and Esmeraldas were both hit with a series of attacks with car bombs, explosives and bullets in the early hours of Tuesday that left two police officers dead and two others injured, according to the authorities. (Photo by Marcos PIN / AFP), véres leszámolás
A véres leszámolás szervezett bűnözői csoportok területi vitájából fakadthatott
Fotó: Marcos PIN / AFP

A lövöldözésben heten meghaltak, és további négyen megsebesültek. 

Ez már a második hasonló támadás volt kevesebb mint egy hónapon belül ugyanebben a városban, ami a növekvő erőszakos bűnözésre utal. Az elkövetők előre megtervezett akció során nyitottak tüzet az egyik teremben tartózkodó emberekre. A felvételeken jól látható, hogy a támadás gyors és precízen kivitelezett volt, az áldozatok között civilek is vannak, nemcsak bandatagok – írja a CBS News.

Területi vita állhat a véres leszámolás mögött

„Feltehetően ez az incidens a szervezett bűnözői csoportok területi vitájából fakadt” – mondta Beatriz Benavides helyi rendőr ezredes. Ecuadorban a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés növekvő problémát jelent, mivel az ország fontos tranzitpont a kokain szállításában az Egyesült Államok és Európa felé. A hatóságok szerint a Los Choneros nevű bűnbanda és más, Mexikóval és Kolumbiával kapcsolatban álló csoportok állhatnak a lövöldözés hátterében. A kormány igyekszik fellépni a bűnözés ellen, de az erőszakos cselekmények száma továbbra is magas az országban.

 

