Véres leszámolás, rengetegen meghaltak egy billiárdteremben

Ahogy az lenni szokott az ilyen véres leszámolások során, a támadók maszkot viseltek, és videók tanúsága szerint a billiárdparti közepette nyitottak tüzet Santo Domingóban.

A véres leszámolás szervezett bűnözői csoportok területi vitájából fakadthatott

Fotó: Marcos PIN / AFP

A lövöldözésben heten meghaltak, és további négyen megsebesültek.

Ez már a második hasonló támadás volt kevesebb mint egy hónapon belül ugyanebben a városban, ami a növekvő erőszakos bűnözésre utal. Az elkövetők előre megtervezett akció során nyitottak tüzet az egyik teremben tartózkodó emberekre. A felvételeken jól látható, hogy a támadás gyors és precízen kivitelezett volt, az áldozatok között civilek is vannak, nemcsak bandatagok – írja a CBS News.

Területi vita állhat a véres leszámolás mögött

„Feltehetően ez az incidens a szervezett bűnözői csoportok területi vitájából fakadt” – mondta Beatriz Benavides helyi rendőr ezredes. Ecuadorban a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés növekvő problémát jelent, mivel az ország fontos tranzitpont a kokain szállításában az Egyesült Államok és Európa felé. A hatóságok szerint a Los Choneros nevű bűnbanda és más, Mexikóval és Kolumbiával kapcsolatban álló csoportok állhatnak a lövöldözés hátterében. A kormány igyekszik fellépni a bűnözés ellen, de az erőszakos cselekmények száma továbbra is magas az országban.