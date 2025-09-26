Gyógyszermentes trükk segíthet a stroke és a szívinfarktus megelőzésében

Christoph Nitsche kutató szerint a tökéletes vérnyomás értékek mindig az adott ember egészségi állapotától függenek. Általánosságban azonban a következő célértékek érvényesek:

A szakértők szerint a vérnyomás kontrollja életmentő lehet – mutatjuk az ideális értékeket és a gyógyszermentes megoldásokat.

Fotó: Unsplash

Egészséges felnőtteknek: a vérnyomás maradjon 140/90 mmHg alatt, az optimális tartomány 120–129 mmHg.

65 év felett: ideális a 130–139 mmHg közötti szisztolés érték, a diasztolés pedig 70–79 mmHg.

Szívbetegség vagy korábbi szívinfarktus után: 120–129 mmHg ajánlott, de a diasztolés érték soha ne essen 70 alá.

Diabétesz és vesebetegség esetén: a cél 130/80 mmHg alatt, de bizonyos esetekben 120 alatt is lehet.

Nagyon idős vagy gyenge betegeknek: a biztonság fontosabb, ezért 140–150 mmHg is elfogadható, hogy elkerüljék a szédülést és az elesést.

Hogyan tarthatod kordában a vérnyomásod gyógyszer nélkül?

A szakértők szerint az első lépés a rendszeres mérés – írja a Focus. Emellett drasztikusan csökkenteni kell a sófogyasztást, több zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű ételeket kell beiktatni az étrendbe, valamint elengedhetetlen a mozgás és a stressz minimalizálása. Már ezek az egyszerű életmódbeli változtatások is képesek lehetnek arra, hogy a gyógyszereket későbbre halasszuk – vagy elkerüljük.