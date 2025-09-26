Gyógyszermentes trükk segíthet a stroke és a szívinfarktus megelőzésében
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
A magas vérnyomás a „csendes gyilkos”, amely milliók életét veszélyezteti, gyakran tünetek nélkül. Orvosok szerint a nem megfelelő vérnyomás-értékek a szívroham és a stroke legfőbb kockázati tényezői – ezért életbevágóan fontos tudni, mi számít ideálisnak, és hogyan lehet a határértékeken belül maradni.
Christoph Nitsche kutató szerint a tökéletes vérnyomás értékek mindig az adott ember egészségi állapotától függenek. Általánosságban azonban a következő célértékek érvényesek:
Egészséges felnőtteknek: a vérnyomás maradjon 140/90 mmHg alatt, az optimális tartomány 120–129 mmHg.
65 év felett: ideális a 130–139 mmHg közötti szisztolés érték, a diasztolés pedig 70–79 mmHg.
Szívbetegség vagy korábbi szívinfarktus után: 120–129 mmHg ajánlott, de a diasztolés érték soha ne essen 70 alá.
Diabétesz és vesebetegség esetén: a cél 130/80 mmHg alatt, de bizonyos esetekben 120 alatt is lehet.
Nagyon idős vagy gyenge betegeknek: a biztonság fontosabb, ezért 140–150 mmHg is elfogadható, hogy elkerüljék a szédülést és az elesést.
Hogyan tarthatod kordában a vérnyomásod gyógyszer nélkül?
A szakértők szerint az első lépés a rendszeres mérés – írja a Focus. Emellett drasztikusan csökkenteni kell a sófogyasztást, több zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű ételeket kell beiktatni az étrendbe, valamint elengedhetetlen a mozgás és a stressz minimalizálása. Már ezek az egyszerű életmódbeli változtatások is képesek lehetnek arra, hogy a gyógyszereket későbbre halasszuk – vagy elkerüljük.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!