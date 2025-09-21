Kiderült, hogy lehet-e okosórával vérnyomást mérni

Az amerikai techóriás, az Apple új órájának, a Watch Series 11-nek a legnagyobb újdonsága, hogy felismerheti a magas vérnyomás gyanúját, és erről figyelmeztetést küldhet a felhasználónak.

Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images via AFP

Az óra nem klasszikus mandzsettás módszerrel mér, hanem optikai szenzorral elemzi a véráramlást a csuklónál.

A funkció azonban nem ad pontos vérnyomásértékeket, és nem is diagnosztikai célra készült – csupán azt jelzi, ha az óra szerint érdemes orvoshoz fordulni. Fontos tudni, hogy a riasztás nem jelenik meg 22 év alattiaknál, terheseknél és már ismert magas vérnyomással élőknél – írja az Independent.

A klinikai vérnyomásmérők a megbízhatóak

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Bár a technológia rendkívül ígéretes, a jelenlegi kutatások szerint ezek a mandzsetta nélküli rendszerek még nem nyújtanak olyan pontosságot, mint a klinikai vérnyomásmérők. A mérések eredményessége függhet a bőrszíntől, a testtartástól, az aktivitástól – sőt, akár attól is, hogy éppen milyen fényviszonyok között viseled az órát.

Ha figyelmeztetést kapsz, érdemes otthon is megmérni a vérnyomásod több alkalommal, és konzultálni orvossal. Az új funkció segíthet a korai felismerésben, de nem váltja ki a rendszeres orvosi ellenőrzést – és nem szabad kizárólag az okosórára hagyatkozni.