Apple Watch Series 11

Kiderült, hogy lehet-e okosórával vérnyomást mérni

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Apple újabb lépést tesz az egészségtechnológia forradalma felé: a Watch Series 11 nemcsak méri a mozgást és a pulzust, de mostantól arra is képes lehet, hogy figyelmeztessen, ha magas vérnyomás gyanúja merül fel. De vajon megbízhatunk benne annyira, mint egy orvosi eszközben, tényleg úgy méri a vérnyomást?
Apple Watch Series 11

Az amerikai techóriás, az Apple új órájának, a Watch Series 11-nek a legnagyobb újdonsága, hogy felismerheti a magas vérnyomás gyanúját, és erről figyelmeztetést küldhet a felhasználónak.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 19: The Apple Watch Series 11 are displayed at the Fifth Avenue Apple Store on new product launch day on September 19, 2025 in New York City. Apple CEO Tim Cook and Deirdre OBrien Apples Senior Vice President of Retail and People greeted customers as they arrived for Apple's global launch of the new iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, and iPhone Air, as well as a new Apple Watch and AirPods models began selling countrywide. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), vérnyomás
Az Apple Watch Series 11 legnagyobb újdonsága, hogy felismerheti a magas vérnyomás gyanúját
Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images via AFP

Az óra nem klasszikus mandzsettás módszerrel mér, hanem optikai szenzorral elemzi a véráramlást a csuklónál. 

A funkció azonban nem ad pontos vérnyomásértékeket, és nem is diagnosztikai célra készült – csupán azt jelzi, ha az óra szerint érdemes orvoshoz fordulni. Fontos tudni, hogy a riasztás nem jelenik meg 22 év alattiaknál, terheseknél és már ismert magas vérnyomással élőknél – írja az Independent.

A klinikai vérnyomásmérők a megbízhatóak

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Bár a technológia rendkívül ígéretes, a jelenlegi kutatások szerint ezek a mandzsetta nélküli rendszerek még nem nyújtanak olyan pontosságot, mint a klinikai vérnyomásmérők. A mérések eredményessége függhet a bőrszíntől, a testtartástól, az aktivitástól – sőt, akár attól is, hogy éppen milyen fényviszonyok között viseled az órát.

Ha figyelmeztetést kapsz, érdemes otthon is megmérni a vérnyomásod több alkalommal, és konzultálni orvossal. Az új funkció segíthet a korai felismerésben, de nem váltja ki a rendszeres orvosi ellenőrzést – és nem szabad kizárólag az okosórára hagyatkozni.

 

