Túlterhelt a veséje? Így tisztítsa ki akár egy hét alatt

Amikor méregtelenítésről van szó, sokan a májra gondolnak, pedig a vesék is kulcsfontosságúak. A vese méregtelenítő étrend célja, hogy a szűrőszerveket tehermentesítse, és a vese tisztítása 7 nap alatt is elinduljon.

A krónikus vesebetegség jelei gyakran alig észrevehetőek, ezért hasznos lehet a vese méregtelenítő étrend

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Vese méregtelenítő étrend: mit kerüljünk el?

A vesék feladata a méreganyagok, a karbamid és a gyógyszermaradványok kiszűrése, mégis gyakran túlterheljük őket. A helytelen táplálkozás, a túlsúly, a magas vérnyomás és a cukorbetegség mind hozzájárulhatnak a károsodáshoz.

A vese méregtelenítő étrend célja a vesetisztítás, vagyis hogy időt és teret adjunk a szerveknek a regenerációra.

Bizonyos élelmiszerek különösen megterhelik a veséket. A túl sok konyhasó feleslegesen dolgoztatja a szűrőket, a foszfátot tartalmazó készételek és kólák tovább fokozzák a terhelést. Az állati fehérjék túlzott fogyasztása és a purinban gazdag ételek – például húsok és belsőségek – szintén súlyosbítják a helyzetet, vesekövekhez és sav-bázis egyensúlyzavarhoz vezethetnek.

Vesetisztítás és vesebarát ételek szerepe

A vesebarát ételek viszont támogatják a szervek munkáját. Zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és sok folyadék segítik a vese tisztítása hét nap alatt történő elindítását. Egy jól megtervezett, egészséges étrend képes arra, hogy a vesék hosszú távon is jobban működjenek.

Ha ezt csináljuk, azzal tönkretesszük a vesénket!

A szakértők hangsúlyozzák: a vese méregtelenítő étrend nem csodaszer, de rendkívül hasznos eszköz lehet. A vesetisztítás, a tudatos táplálkozás és a vesebarát ételek együtt adhatnak új erőt a szervezet egyik legfontosabb szervének.

A vizelet mennyisége és színe sokat elárul a hólyag, a vesék és a szervezet állapotáról – eltérés esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Amit figyelembe kell venni a vese-méregtelenítő héten

Kerülendők vagy csökkentendők az ilyen anyagokban gazdag ételek. A 10 legfontosabb szabály:

Ne fogyasszon kolbászt és vörös húst. Nincs gyorsétel, nincs készétel – főzzön inkább maga. Sok friss zöldség és gyümölcs. Minden nap rostban gazdag ételek (teljes kiőrlésű kenyér, útifűmaghéj, lenmag). Kevés só, inkább friss fűszernövények. Nincs alkohol és kávé. A lehető legkevesebb zsír és cukor. Igyon kb. 2 liter vizet naponta, elosztva. Frissen préselt citromlé (naponta egy citrom leve). Stresszmentes hét, sok pihenés.

Jelek, amik a vesék összeomlására utalnak!

7 napos étrendterv a vesék tisztítására

1. nap