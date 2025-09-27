Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nukleáris apokalipszis? Putyin szövetségese új fenyegetést fogalmazott meg

veseprobléma

Túlterhelt a veséje? Így tisztítsa ki akár egy hét alatt

45 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vesék naponta több mint ezer liter vért tisztítanak meg, de a rossz szokások komoly károkat okozhatnak. A vese méregtelenítő étrend és a vesetisztítás segít, hogy vesebarát ételekkel és egészséges étrenddel adjunk nekik új erőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
veseproblémaegészséges életmódvesebetegség

Amikor méregtelenítésről van szó, sokan a májra gondolnak, pedig a vesék is kulcsfontosságúak. A vese méregtelenítő étrend célja, hogy a szűrőszerveket tehermentesítse, és a vese tisztítása 7 nap alatt is elinduljon.

vese méregtelenítő étrend, A krónikus vesebetegség jelei gyakran alig észrevehetőek.
A krónikus vesebetegség jelei gyakran alig észrevehetőek, ezért hasznos lehet a vese méregtelenítő étrend
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Vese méregtelenítő étrend: mit kerüljünk el?

A vesék feladata a méreganyagok, a karbamid és a gyógyszermaradványok kiszűrése, mégis gyakran túlterheljük őket. A helytelen táplálkozás, a túlsúly, a magas vérnyomás és a cukorbetegség mind hozzájárulhatnak a károsodáshoz. 

A vese méregtelenítő étrend célja a vesetisztítás, vagyis hogy időt és teret adjunk a szerveknek a regenerációra.

Bizonyos élelmiszerek különösen megterhelik a veséket. A túl sok konyhasó feleslegesen dolgoztatja a szűrőket, a foszfátot tartalmazó készételek és kólák tovább fokozzák a terhelést. Az állati fehérjék túlzott fogyasztása és a purinban gazdag ételek – például húsok és belsőségek – szintén súlyosbítják a helyzetet, vesekövekhez és sav-bázis egyensúlyzavarhoz vezethetnek.

Vesetisztítás és vesebarát ételek szerepe

A vesebarát ételek viszont támogatják a szervek munkáját. Zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és sok folyadék segítik a vese tisztítása hét nap alatt történő elindítását. Egy jól megtervezett, egészséges étrend képes arra, hogy a vesék hosszú távon is jobban működjenek.

Ha ezt csináljuk, azzal tönkretesszük a vesénket!

A szakértők hangsúlyozzák: a vese méregtelenítő étrend nem csodaszer, de rendkívül hasznos eszköz lehet. A vesetisztítás, a tudatos táplálkozás és a vesebarát ételek együtt adhatnak új erőt a szervezet egyik legfontosabb szervének.

Az vizelet mennyisége és színe sokat elárul a hólyag, a vesék és a szervezet állapotáról – eltérés esetén érdemes orvoshoz fordulni.
A vizelet mennyisége és színe sokat elárul a hólyag, a vesék és a szervezet állapotáról – eltérés esetén érdemes orvoshoz fordulni.
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Amit figyelembe kell venni a vese-méregtelenítő héten

Kerülendők vagy csökkentendők az ilyen anyagokban gazdag ételek. A 10 legfontosabb szabály:

  1. Ne fogyasszon kolbászt és vörös húst.
  2. Nincs gyorsétel, nincs készétel – főzzön inkább maga.
  3. Sok friss zöldség és gyümölcs.
  4. Minden nap rostban gazdag ételek (teljes kiőrlésű kenyér, útifűmaghéj, lenmag).
  5. Kevés só, inkább friss fűszernövények.
  6. Nincs alkohol és kávé.
  7. A lehető legkevesebb zsír és cukor.
  8. Igyon kb. 2 liter vizet naponta, elosztva.
  9. Frissen préselt citromlé (naponta egy citrom leve).
  10. Stresszmentes hét, sok pihenés.

Jelek, amik a vesék összeomlására utalnak!

7 napos étrendterv a vesék tisztítására

1. nap

Reggeli: Gyógynövénytea, teljes kiőrlésű kenyér sovány túróval, fűszerekkel.

Ebéd: Répás tésztapörkölt pirított fenyőmaggal, friss ricottával.

Vacsora: Sütőben sült zöldség olívaolajjal és joghurtos-dill mártogatóval.

Snack: Gyümölcs, teljes kiőrlésű péksütemény, zöld smoothie, citromos víz.

2. nap

Reggeli: Zabpehely, lenmag, bogyós gyümölcs, joghurt, tea.

Ebéd: Tésztasaláta szárított paradicsommal, naranccsal, friss fűszerekkel.

Vacsora: Paradicsom–uborka saláta mozzarellával, teljes kiőrlésű kenyérrel.

Snack: Gyümölcs, sószórás nélküli perec, narancs–répa smoothie, citromos víz.

3. nap

Reggeli: Teljes kiőrlésű kenyér kecske- vagy juhsajtos krémsajttal, snidlinggel.

Ebéd: Grillezett csirkemell paprikás zöldséggel és rizzsel.

Vacsora: Almás crumble zabpehellyel és fahéjjal.

Snack: Gyümölcs, perec, zöld smoothie (banán, uborka, saláta).

4. nap

Reggeli: Hajdina- vagy zabpehely friss gyümölccsel, növényi tejjel.

Ebéd: Olasz kenyérsaláta (ciabatta, paradicsom, uborka, hagyma, vinaigrette).

Vacsora: Minestrone zöldségleves tésztával.

Snack: Gyümölcs, perec, piros smoothie (bogyós gyümölcs, banán).

5. nap

Reggeli: Rántotta friss paradicsommal, fűszerekkel, teljes kiőrlésű kenyér.

Ebéd: Radicchiós rizottó.

Vacsora: Sütőben sült zöldségragu ricottával, teljes kiőrlésű bagettel.

Snack: Gyümölcs, perec, zöld smoothie (saláta, ananász, uborka).

6. nap

Reggeli: Köleskása idénygyümölccsel, rizstejjel.

Ebéd: Lazacos tészta cukkinivel és citrommal.

Vacsora: Pirított padlizsán paradicsommal, kapribogyóval, rizzsel vagy bagettel.

Snack: Gyümölcs, perec, zöld smoothie (romai saláta, alma).

7. nap

Reggeli: Teljes kiőrlésű kenyér fűszeres krémsajttal.

Ebéd: Házi gnocchi friss paradicsomszósszal vagy vajas–zsályás öntettel.

Vacsora: Spárga zöld vinaigrette-tel, teljes kiőrlésű bagettel.

Snack: Gyümölcs, perec, céklás–almás smoothie.

A cikk eredetileg a Focus.de oldalán jelent meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!