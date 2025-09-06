Ezek a hétköznapi gyógyszerek halált okozhatnak, ha teheti kerülje őket!

A veszélyes gyógyszerek közé tartozhatnak olyan hétköznapi fájdalomcsillapítók is, amelyeket sokan gondolkodás nélkül szednek. Egy brit orvos figyelmeztet a kockázatokra.

Veszélyes gyógyszerek, komoly kockázatokkal és mellékhatásokkal

Fotó: LEX VAN LIESHOUT ANP XTRA / ANP

Veszélyes gyógyszerek

Egy brit háziorvos, Dr. Dean Eggitt arra figyelmeztet, hogy számos recept nélkül kapható gyógyszer, például a paracetamol és az ibuprofen, veszélyesebb lehet, mint azt a legtöbben gondolják. Szerinte ezek a szerek nemcsak haszontalanok, hanem helytelen használat mellett halálosak is lehetnek, akár egy hét alatt is.

Az ibuprofen például irritálja a gyomor nyálkahártyáját, fekélyt és hashártyagyulladást okozhat, ami kezeletlenül életveszélyes.

A paracetamol szintén alattomos, mert a máj bontja le, és mérgező mellékterméket képez, amely nagy dózisban májelégtelenséget okozhat. Sokan könnyelműen, szinte cukorkaként szedik, nem tudva, hogy a rendszeres, bár kis túladagolás is végzetes lehet.

Az elmúlt húsz évben 40 százalékkal nőtt a májbetegségek előfordulása, részben a paracetamol helytelen szedése miatt. Egyes betegek akár napi tíz tablettát is bevesznek, így hamar túllépik a biztonságos határt. A súlyos májkárosodás cirrózishoz és végül májátültetéshez vezethet. Eggitt szerint ő maga sosem szedne ibuprofent, mert szerinte „szörnyű szer”.

A fájdalomcsillapítók másik gondja, hogy elrejtik a valódi betegségeket, késleltetve a diagnózist. Egy másik problémás szer a loperamid, amelyet hasmenés kezelésére használnak. Rövid távon enyhülést ad, de hosszabb használat mellett elfedheti a vastagbélrák tüneteit.

Így a betegek későn kapnak diagnózist, amikor már alig van esély a gyógyulásra.

Eggitt szerint a veszélyes gyógyszereket nem szabad félvállról venni. Úgy véli, az embereknek sokkal komolyabban kellene venniük az ártalmatlannak tűnő szerek kockázatait, és orvosi tanács mellett dönteni a kezelésről.

A szakértő orvos a Daily Mail című lapnak árulta el a kockázatokat.