Rendkívüli

Összeomlott a francia kormány, teljes a káosz

Viagra

Tényleg szívinfarktust okoz a Viagra?

Az utóbbi években több kutatás és orvosi vita is foglalkozott azzal, vajon a potencianövelő szerek szedése növeli-e a szívroham kockázatát. A Viagra különösen sokszor kerül elő ebben az összefüggésben, hiszen a világ egyik legismertebb gyógyszeréről van szó.
A Viagra hatóanyaga, a szildenafil a pénisz vérellátását javítja, így segít a merevedési zavar kezelésében. Működése azon alapul, hogy ellazítja az erek falát, ezáltal fokozza a véráramlást. Ez a hatás azonban nemcsak a nemi szerveknél jelentkezik, hanem a szervezet más területein is, ezért bizonyos betegségek vagy gyógyszerek mellett fokozott kockázatot hordozhat – írja a Very well Health.

Tényleg szívinfarktust okoz a Viagra?
A gyógyszert a Pfizer kezdte el kifejleszteni 1989-ben az angina pectoris – szívkoszorúér-betegség miatt kialakuló mellkasi fájdalom – kezelésére. 

A gyógyszer célja az volt, hogy tágítsa a koszorúereket és javítsa a szív oxigénellátását. „áldásos” mellékhatására ezután jöttek rá. 

A Viagra a legismertebb potencianövelő gyógyszerek közé tartozik, amely sok férfi számára jelent segítséget merevedési zavarok kezelésében. Sokan azonban attól tartanak, hogy szedése szívinfarktust idézhet elő. 

A Viagra önmagában nem okoz szívrohamot, de bizonyos körülmények között növelheti annak kockázatát. 

Ennek oka, hogy a készítmény tágítja az ereket, és csökkenti a vérnyomást, ami különösen azoknál lehet veszélyes, akik már meglévő szív- és érrendszeri betegségekkel küzdenek – figyelmeztet a Medical News Today. 

A legnagyobb kockázatot az jelenti, ha a gyógyszert nitrát tartalmú szívgyógyszerekkel együtt szedik, mivel ezek hasonló hatást fejtenek ki az erekre. Ilyen esetben a vérnyomás hirtelen lezuhanhat, életveszélyes állapotot előidézve.  

Fokozott óvatosság szükséges, ha valaki erős vérnyomáscsökkentőt, bizonyos ritmuszavar elleni készítményt, egyes antibiotikumokat, gombaellenes szereket vagy HIV-ellenes gyógyszereket szed, mert ezek szintén veszélyes kölcsönhatásba léphetnek a Viagrával. 

 

