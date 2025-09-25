Őrjöngő medve okozott pánikot egy városban, a brutális támadásnak áldozata is van – videó

Videón a medvetámadás, amely halálos áldozatot követelt. A gyilkos medve több embert is megtámadott, egy kisfiú pedig csak úgy menekült meg, hogy halottnak tettette magát.

Brutális videón a medvetámadás (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Videón a medvetámadás: pánik és vér a városban

Egy hatalmas barna medve tombolása borzolta a kedélyeket az oroszországi Petropavlovszk-Kamcsatszkijban. A vadállat először egy 84 éves nőt támadott meg egy sportpályán, akit súlyos fejsérüléssel vittek kórházba, de nem tudták megmenteni.

A gyilkos támadás után a medve egy 12 éves fiúra rontott rá, akit halántékon és térden is megsebesített. A gyermek csodával határos módon menekült meg: halottnak tettette magát, amíg a tomboló medve odébb nem állt.

A rémület itt sem ért véget. Röviddel később egy férfi került az állat célpontjába, aki az utolsó pillanatban tudott bemenekülni a Toyotájába. Az ajtót becsapva kerülte el a halált, miközben a feldühödött medve betörte az ablakot, összekarcolta és behorpasztotta az autót.

A városban ekkorra általános félelem és pánik uralkodott. Több medvét is láttak az utcákon, a lakosság felháborodva kérdezte, hogyan juthatott a gyilkos állat a központba, mielőtt megállították volna. A vadőrök végül megtalálták és lelőtték a tomboló medvét. Azóta vadászfelügyelők és rendőrségi mesterlövészek teljesítenek szolgálatot, hogy megóvják a több mint 160 ezres lakosságot az újabb támadásoktól – számolt be a Daily Mail.