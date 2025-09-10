Az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutató Intézetének (IKI RAN) közlése szerint szeptember 10-én, szerdára virradó éjszaka váratlan geomágneses vihar érte el bolygónkat – írja a Lenta.ru.

Rejtélyes mágneses vihar érte el a Földet

Fotó: Unsplash

A szakemberek szerint a Föld mágneses terében a zavarok hirtelen, előjelzés nélkül jelentkeztek. Éjfél után a geomágneses aktivitás a G2-es erősségi fokozatot is elérte.

A geomágneses vihart sem napkitörés, sem egyéb különös jelenség nem előzte meg.

A kutatók szerint a mostani mágneses vihar nem külső tényezők miatt alakult ki, hanem a Föld mágneses terében felgyülemlett energia hirtelen szabadult fel. Ez egy ritka jelenség, 2025-ben először figyelték meg.