Franciaországban bejelentették, pontosan mikor tör ki a világháború

A francia egészségügyi minisztérium utasításában az áll: a civil egészségügynek a lakosság kiszolgálása mellett a katonai betegek tömeges fogadására is készen kell állnia. A tervek szerint nemcsak francia, hanem más NATO-tagállamok katonáit is Franciaországban kezelnék – írja a the Sun.

A lépés azt jelzi: Európában már nem feltételes módban beszélnek a háborúról. Németországban „Német hadművelet” néven több száz oldalas forgatókönyvet dolgozott ki, amely 200 ezer jármű és 800 ezer katona mozgatását tartalmazza, a Baltikumban közös védelmi vonalat építenek, Norvégiában pedig menekülési gyakorlatokat tartanak.

A NATO is készül: a szövetség főtitkára, Mark Rutte nemrég egyenesen világháborús forgatókönyvet vázolt fel, amelyben Kína lerohanja Tajvant, míg Oroszország a balti államok ellen indul. Rutte szerint Moszkva és Peking három hónap alatt annyi lőszert állít elő, mint a NATO egész évben – ez pedig hosszú távon fenntarthatatlan.

Franciaország júliusban külön megállapodást írt alá Nagy-Britanniával is: ha kitörne a konfliktus, először a két ország közösen koordinálná a nukleáris csapásokat – ilyesmire eddig még soha nem volt példa.

Az előkészületek így egyre inkább kézzelfoghatóak: bunkerek, túlélőcsomagok, kitelepítési tervek, kórházak átszervezése – minden arra utal, hogy Európa vezetői nem kizárják, hanem egyenesen számítanak a harmadik világháború kirobbanására.