A harmadik világháború réme fenyeget: Orwelltől a Simpson családig mindenki megjósolta

1. George Orwell: 1984 Négy évvel a második világháború után sokan már a béke felbomlása és az újabb háború lehetősége miatt aggódtak.
George Orwell 1949-ben megjelent 1984 című műve egy állandó konfliktusban álló világot és egy Óceánia totalitárius szuperállamához besorolt Nagy-Britanniát képzelt el újra.
Az autoritarizmus ellenzőjeként regénye allegóriája volt annak az apokaliptikus veszélynek, amely akkor járt, ha a hatalmat olyan vezetőknek engedték át, mint Hitler vagy Sztálin, akik az utolsó világháború fő felbujtói voltak. És bár az 1984-re kitörni készülő harmadik világháború konkrét jóslata nem vált valóra, a háborúban álló és folyamatos megfigyelés alatt álló világgal kapcsolatos aggodalmai nem múltak el túlságosan.
2. A Nap, amikor megállt a Föld
Az 1950-es évek meghozták a hidegháborút; miközben a Kelet és Nyugat versenyt futott a legjobb nukleáris technológiák kifejlesztéséért, vagy az első ember űrbe küldéséért, új aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mi várhat ránk a kozmikus ismeretlenben. Ezért a megjósolt következő világháború nem ember-ember elleni, hanem ember idegen betolakodók elleni háború lett – egy világok közötti háború.
Az olyan filmek, mint az 1951-es A nap, mikor megállt a Föld, (2008-ben Keanu Reeves-szel a főszerepben láthattuk a filmet) és a Világok háborúja – melyeket két évvel később mutattak be – ilyen konfrontációkat és azok emberiségre gyakorolt hatását képzelték el, egzisztenciális szorongásunkat földöntúli dimenziókba repítve. Utóbbi film kapcsán emlékezetes a 2005-ös Világok harca, amiben Tom Cruise menekül gyerekeivel az emberekre irigy marslakók és a Tripodok elől.
3. A Vörös hajnal
A vörös rémület avagy jönnek az oroszok - az olyan események, mint a kubai rakétaválság, világossá tették, hogy az emberiségre leselkedő legnagyobb fenyegetést nem az idegen betolakodók, hanem mi magunk jelentjük, a popkultúra ismét elkezdte újragondolni, hogyan is nézhetne ki egy világvégét jelentő harmadik világháború. Az 1984-es Vörös hajnal című filmben Charlie Sheen egy tinédzser gerillát alakít, aki szovjet katonák ellen harcol a kommunisták által megszállt Coloradóban.
4. Soha ne mondd, hogy soha
Az 1983-as Soha ne mondd, hogy soha című filmben James Bond összeáll egy szovjet kémmel, hogy megakadályozza az ellopott nukleáris robbanófejek kilövését. A rendkívül népszerű The Day After című tévéfilmben a harmadik világháború utáni élet egy kitalált ábrázolását több mint 100 millió nézőnek sugározták világszerte.
5-6 Simpson család, Star Trek
Képregényekben és rajzfilmekben új megközelítések jelentek meg a harmadik világháborúval kapcsolatban. A képregények, mint a Batman: A sötét lovag visszatér vagy az X-Men sorozat emelték a tétet azzal, hogy hőseiket ezekbe a drámai látképekbe helyezték, gyakran hazafias csavarral kiegészítve azokat. Eközben olyan névleg apolitikus műsorok, mint a Star Trek vagy a jóslatokat készítő Simpson család, találgattak, hogyan bontakozhat ki egy harmadik világháború.