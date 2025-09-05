A harmadik világháború réme fenyeget: Orwelltől a Simpson családig mindenki megjósolta

1. George Orwell: 1984 Négy évvel a második világháború után sokan már a béke felbomlása és az újabb háború lehetősége miatt aggódtak.

III. világháború - Orwell 1984 művében a Nagy Testvér mindenkit figyelt

Fotó: VIRGIN - UMBRELLA-ROSENBLUM FILM / Collection ChristopheL via AFP

George Orwell 1949-ben megjelent 1984 című műve egy állandó konfliktusban álló világot és egy Óceánia totalitárius szuperállamához besorolt ​​Nagy-Britanniát képzelt el újra.

Az autoritarizmus ellenzőjeként regénye allegóriája volt annak az apokaliptikus veszélynek, amely akkor járt, ha a hatalmat olyan vezetőknek engedték át, mint Hitler vagy Sztálin, akik az utolsó világháború fő felbujtói voltak. És bár az 1984-re kitörni készülő harmadik világháború konkrét jóslata nem vált valóra, a háborúban álló és folyamatos megfigyelés alatt álló világgal kapcsolatos aggodalmai nem múltak el túlságosan.

Világháború - harc idegen civilizációk ellen

2. A Nap, amikor megállt a Föld

Az 1950-es évek meghozták a hidegháborút; miközben a Kelet és Nyugat versenyt futott a legjobb nukleáris technológiák kifejlesztéséért, vagy az első ember űrbe küldéséért, új aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mi várhat ránk a kozmikus ismeretlenben. Ezért a megjósolt következő világháború nem ember-ember elleni, hanem ember idegen betolakodók elleni háború lett – egy világok közötti háború.

Az olyan filmek, mint az 1951-es A nap, mikor megállt a Föld, (2008-ben Keanu Reeves-szel a főszerepben láthattuk a filmet) és a Világok háborúja – melyeket két évvel később mutattak be – ilyen konfrontációkat és azok emberiségre gyakorolt ​​hatását képzelték el, egzisztenciális szorongásunkat földöntúli dimenziókba repítve. Utóbbi film kapcsán emlékezetes a 2005-ös Világok harca, amiben Tom Cruise menekül gyerekeivel az emberekre irigy marslakók és a Tripodok elől.

3. A Vörös hajnal

A vörös rémület avagy jönnek az oroszok - az olyan események, mint a kubai rakétaválság, világossá tették, hogy az emberiségre leselkedő legnagyobb fenyegetést nem az idegen betolakodók, hanem mi magunk jelentjük, a popkultúra ismét elkezdte újragondolni, hogyan is nézhetne ki egy világvégét jelentő harmadik világháború. Az 1984-es Vörös hajnal című filmben Charlie Sheen egy tinédzser gerillát alakít, aki szovjet katonák ellen harcol a kommunisták által megszállt Coloradóban.