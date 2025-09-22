Trükkös módszerrel kapták el Emilt, mindenki kedvenc rénszarvasát

A világhírű jávorszarvas, Emil története bejárta a világsajtót, miután hetekig kóborolt Ausztriában, és több tízezer ember követte kalandjait a közösségi médiában. Az állat rajongói Facebook-oldala 25 ezer követőt gyűjtött, akik minden mozdulatát figyelemmel kísérték. Emil azonban nemcsak kedves különlegesség volt, hanem komoly veszélyt is jelentett, hiszen a Linzhez közeli Welsvidéki járásban alig 200 méterre került az A1-es autópályától. A szakértők szerint egy több száz kilós jávorszarvas könnyedén áttörheti a kerítést, és halálos balesetet okozhat, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség.

Emil, a világhírű jávorszarvas befogás után a Cseh-erdőbe került, ahol természetes élőhelyén biztonságban élhet tovább. Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA-PictureDesk

A világhírű jávorszarvas végre biztonságos otthonra talált

A vadállat-egészségügyi csapat nyugtatólövedékkel kábította el, majd tűzoltók segítségével egy szalmával kibélelt furgonba emelték. Az akciót drónokkal és hőkamerákkal biztosították, hogy minden mozzanat biztonságban történjen. Emilt a csehországi Cseh-erdőbe szállították, ahol már egy nagyobb jávorszarvas-populáció él, így ideális környezet vár rá. A szakértők szerint hamarosan akár utódokról is gondoskodhat a közeli Sumava Nemzeti Parkban.

A Cseh-erdőben új otthonra talált Emil, a világhírű jávorszarvas, ahol természetes környezetben folytathatja életét. Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA-PictureDesk

A közösségi médiában megoszlottak a vélemények: egyesek szerint túlzás volt befogni, mások viszont a legésszerűbb döntésnek tartják. Annyi bizonyos, hogy a világhírű jávorszarvas most biztonságban van, és hosszú élet várhat rá természetes környezetében, miközben rajongói továbbra is figyelemmel kísérik kalandos sorsát.

Korábban már irtunk róla, hogy Emil már a Dunát is átúszta.