Hollywoodot otthagyta, most a világvégére készül

A Transformers és a Las Vegas sorozat ismert színésze a People magazinnak adott interjúban vallott arról, hogy 15 éven át építette családja menedékét, amely teljesen önfenntartó. Bár Duhamel úgy érzi, már most is felkészült az esetleges világvégére, elismerte, hogy vadászatban és horgászatban fejlődnie kellene ahhoz, hogy hosszú távon is biztosíthassa a családja ellátását.

Világvége: készül a híres Hollywood-i színész is (A kép illusztáció!)

Fotó: Pinterest

Több élelmiszert kellene felhalmoznom, és jobb vadásznak kellene lennem

– mondta őszintén.

Hogyan készül a világvége forgatókönyvére ?

Duhamel elárulta, hogy a kabin a legközelebbi bolttól 65 kilométerre található, így a mindennapokat teljes önellátás jellemzi. A színész szerint a természet közelsége visszaviszi őt a gyökerekhez: itt nincs folyamatos zaj, sem technológiai túlterheltség, csak az alapvető dolgok – élelem, víz, meleg és család.

Nem arról van szó, hogy ténylegesen számítok a világvégére, de jó érzés, hogy vannak alapvető túlélési készségeim

– mondta a színész.

Josh Duhamel - Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért fordult hátat Hollywoodnak?

Josh Duhamel évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy Los Angeles helyett Minnesotában épít magának és családjának egy egyszerűbb, természetközelibb otthont. Feleségével, Audra Marival és kisfiával élnek a kabinban, idősebb fia, Axl is sok időt tölt ott.

Duhamel szerint a visszavonulás célja nem csupán a „doomsday” felkészülés, hanem egyfajta lelki menedék is:

Ez a hely kiszakít a technológia világából, és segít újra felfedezni a kézzel végzett munka örömét.

Nem a félelem vezérli

A színész hangsúlyozta, hogy nem tartja magát klasszikus világvége-preppernek. Inkább arról van szó, hogy szeretné megőrizni és fejleszteni azokat az alapvető képességeket, amelyeket a modern életben egyre kevesebben gyakorolnak.

Nem hiszem, hogy az emberiség közvetlen veszélyben lenne, de jó érzés tudni, hogy képes vagyok gondoskodni a családomról, ha bármi történik

– nyilatkozta Duhamel.