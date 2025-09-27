Hírlevél

Vilmos herceg

Katalin hercegné rákos betegségéről vallott férje – kendőzetlen őszinteség!

A trónörökös egy televíziós interjúban őszintén vallott arról, mennyire megviselte, hogy felesége, Katalin hercegné a rák ellen harcolt. Vilmos herceg szerint 2024 volt élete legnehezebb éve, de felesége támogatása és bátorsága erőt adott neki.
Vilmos herceg

Page Six információi szerint Vilmos herceg egy új AppleTV+ műsorban nyíltan beszélt arról, hogy élete legnehezebb időszakát élte át 2024-ben, miközben felesége, Katalin hercegné a rákkal küzdött.

Vilmos herceg Britain's Catherine, Princess of Wales and Britain's Prince William, Prince of Wales visit the National Federation of Womens Institute (WI) in Sunningdale, west of London on September 8, 2025, to commemorate the three-year anniversary of the death of William's late grandmother Queen Elizabeth II. The Prince will meet with members from Sunningdale WI there and across Berkshire to hear about the work of the WI and how it gives opportunities for women to socialise, learn new skills and engage in community projects. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP)
Vilmos herceg szerint 2024 volt élete legnehezebb éve
Fotó: ALASTAIR GRANT / POOL

Vilmos herceg őszintén vallott Katalin betegségéről

„Azt mondanám, hogy 2024 volt életem legnehezebb éve” – mondta a jövőbeli brit uralkodó, hozzátéve: „Az élet próbára tesz minket, és az, hogy hogyan birkózunk meg ezekkel, az formál bennünket igazán.”

Katalin hercegné idén márciusban hozta nyilvánosságra betegségét, és nemrégiben közölte, hogy remisszióban van. „Szívből köszönöm mindazoknak, akik csendben mellettünk álltak ebben a nehéz időszakban” – írta a hercegné az év elején az Instagramon.

Katalin hercegné küzdelme

A walesi hercegné kemoterápián esett át, amit rendkívül megterhelőnek nevezett. Egy júliusi kórházi látogatáson arról beszélt, hogy a kezelések után sem egyszerű visszatérni a normális élethez: „Az ember azt gondolja, vége a kezelésnek, és minden visszatér a régi kerékvágásba. De a valóság inkább egy hullámvasútra hasonlít, tele nehézségekkel.”

Korábban arról számoltunk be, hogy Vilmos hercegék magukra haragították a szomszédokat. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

 

 

