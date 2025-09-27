Katalin hercegné rákos betegségéről vallott férje – kendőzetlen őszinteség!

Page Six információi szerint Vilmos herceg egy új AppleTV+ műsorban nyíltan beszélt arról, hogy élete legnehezebb időszakát élte át 2024-ben, miközben felesége, Katalin hercegné a rákkal küzdött.

Vilmos herceg szerint 2024 volt élete legnehezebb éve

Fotó: ALASTAIR GRANT / POOL

Vilmos herceg őszintén vallott Katalin betegségéről

„Azt mondanám, hogy 2024 volt életem legnehezebb éve” – mondta a jövőbeli brit uralkodó, hozzátéve: „Az élet próbára tesz minket, és az, hogy hogyan birkózunk meg ezekkel, az formál bennünket igazán.”

Katalin hercegné idén márciusban hozta nyilvánosságra betegségét, és nemrégiben közölte, hogy remisszióban van. „Szívből köszönöm mindazoknak, akik csendben mellettünk álltak ebben a nehéz időszakban” – írta a hercegné az év elején az Instagramon.

Katalin hercegné küzdelme

A walesi hercegné kemoterápián esett át, amit rendkívül megterhelőnek nevezett. Egy júliusi kórházi látogatáson arról beszélt, hogy a kezelések után sem egyszerű visszatérni a normális élethez: „Az ember azt gondolja, vége a kezelésnek, és minden visszatér a régi kerékvágásba. De a valóság inkább egy hullámvasútra hasonlít, tele nehézségekkel.”

Korábban arról számoltunk be, hogy Vilmos hercegék magukra haragították a szomszédokat. Részletek az Origo oldalán olvashatók.