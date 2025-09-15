Hírlevél

Kensington Palace

Mi történhetett? Miért rúgták össze a port Vilmos hercegék a szomszédokkal?

A brit trón első számú várományosa és feleslege magukra haragította a szomszédaikat. Vilmos herceg és Katalin hercegné megengedte, hogy a Kensington-palota kertjében rendezzék meg a Burberry divatbemutatóját, ami nem tetszik a környéken lakóknak.
Elégedetlenségüket fejezték ki Vilmos herceg és Katalin hercegné szomszédai London egyik előkelő negyedében, Kensingtonban.

Vilmos herceg és Katalin hercegné
Vilmos herceg és Katalin hercegné a 14. házassági évfordulójukon
Fotó: X

A probléma főként a Burberry által végzett építkezések és megnövekedett biztonsági intézkedések körül forog, amelyek állítólag megzavarják a környék nyugalmát és korlátozzák a lakók mozgásterét, akiknek az ingatlanjai a palotával határosak. 

Vilmosék ugyanis megengedték, hogy a brit luxusdivatház a Kensington-palota kertjében rendezze a divatbemutatóját – írja a Daily Mail.

Vilmos herceg nem ott laknak

A szomszédok, akiknek az ingatlanjai a palotával határosak, panaszkodnak a zajra, a megnövekedett forgalomra, a szemétre és a közterületek elzárására. A Perks Fielden lakó milliárdosok nem szeretnék, ha a terület nyilvános rendezvények helyszínévé válna. Ugyanakkor tudni kell, hogy a brit divatház korábban már több alkalommal is ezt a helyszínt használta új kollekcióinak bemutatására. A történethez tartozik az is, hogy Vilmos hercegék már 2022 óta nem a Kensington-palotában élnek a gyermekeikkel, de a hivatalos irodáik továbbra is ott, a történelmi birtokon vannak.

 

