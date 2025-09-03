Pánik a WHO-nál: vérző szemeket okoz az új halálos vírus

A WHO sürgős figyelmeztetést adott ki, miután Tanzániában nyolc halálesetet jelentettek egy rendkívül veszélyes vírus miatt, amelyet gyakran „vérző szem” betegségként emlegetnek. A Marburg-vírus, amely az Ebola rokona, súlyos vérzéses lázat okoz, és akár 88%-os halálozási arányt is elérhet. A fertőzöttek több testnyílásból – köztük a szemükből – is vérezhetnek, a betegség gyors lefolyása miatt pedig nehéz időben diagnosztizálni. A WHO szakértői szerint a Kagera régióban jelentett esetek közelsége a nemzetközi határokhoz – Ruanda, Burundi, Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság – komoly kockázatot jelent a regionális terjedésre.

A „vérző szem” vírust a WHO a világ egyik legveszélyesebb kórokozójaként tartja számon. Fotó:Fusion Medical Animation /Unsplash

Eközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy rejtélyes, vérzéses láz tüneteit mutató betegség ütötte fel a fejét, amelyet ugyan nem azonosítottak Marburgként vagy Ebolaként, de már legalább 53 halálos áldozatot követelt. A WHO szerint a betegség rendkívül gyorsan terjed: a tünetek megjelenésétől számított 48 órán belül sok esetben halált okoz. A fertőzés eredete ismeretlen, de gyaníthatóan zoonózis, azaz állatról emberre terjedő vírus lehet, mivel az első áldozatok között voltak gyerekek, akik elpusztult denevért fogyasztottak.

A WHO szerint a vérzéses lázat terjesztő vírus feltételezett forrása egy elpusztult denevér lehetett. Fotó:Todd Cravens/Unsplash

A „vérző szem” vírus mellett a kolera is tombol Afrikában

A helyzetet tovább súlyosbítja a kolera világjárvány, amely 2025-ben már több mint 409 000 megbetegedést és közel 4 800 halálesetet okozott 31 országban. A leginkább érintett országok közé tartozik Csád, a Kongói Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Szudán és Szudán. A WHO szerint a járványok terjedését konfliktusok, szegénység, klímaváltozás és a higiéniai infrastruktúra hiánya súlyosbítja. A szervezet sürgős, összehangolt közegészségügyi intézkedéseket sürget – beleértve a tiszta ivóvíz biztosítását, védőoltási kampányokat és a határokon átnyúló együttműködést –, hogy megakadályozzák a további terjedést.

A WHO figyelmeztetése szerint a régióban a közegészségügyi kockázat „nagyon magas”, és azonnali beavatkozás nélkül a helyzet tovább romolhat.