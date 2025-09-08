Vízilóhorror: 11 ember, köztük egy csecsemő is eltűnt a brutális támadásban

A víziló támadása a nyugat-afrikai Buyo városánál történt, amikor egy zsúfolt csónak a Sassandra folyón haladt. A felborított hajóból három túlélő került elő, de 11 ember – köztük nők, gyerekek és egy csecsemő – eltűnt a vízben. A tragédia eszünkbe juttatja, hogy Afrika legveszélyesebb állatai a vízilovak, nem az oroszlánok.

Víziló

Fotó: Magnus Martinsson / TT Hírügynökség az AFP-n keresztül

Víziló borította fel a csónakot

A 14 utast szállító csónakot péntek reggel érte a támadás. A hatóságok közleménye szerint a víziló hirtelen rohant neki a hajónak, amely egyetlen mozdulattal felborult.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 11 ember tűnt el, köztük gyerekek és egy csecsemő

– mondta Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter.

A mentőcsapatok azonnal megkezdték a keresést, de az eltűntek sorsáról egyelőre semmit sem tudni. A túlélők elmondása szerint minden olyan gyorsan történt, hogy esélyük sem volt menekülni.

Hippo capsizes boat in Ivory Coast, leaving 11 people missing — including children and baby https://t.co/RgPJLOTdmF pic.twitter.com/zkbg6Mu7U2 — New York Post (@nypost) September 8, 2025

Elefántcsontpart folyóiban körülbelül ötszáz víziló él.

A kutatások szerint ők felelősek a legtöbb állattámadás okozta halálesetért az országban. Egy 2022-es tanulmány szerint évente akár ötszáz ember is életét veszíti a víziló támadásai miatt.

Az állat békés óriásnak tűnik, de valójában gyors, agresszív és kiszámíthatatlan. A felnőtt víziló elérheti a 3200 kilót, testhossza meghaladja a három métert, és egyetlen rohamával képes hajókat felborítani.

A mostani tragédia is azt bizonyítja, hogy a víziló nem játék: Afrika egyik legveszélyesebb állata, amelyet tisztelettel és félelemmel kell kezelni – írja a New York Post.