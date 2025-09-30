Ursula von der Leyen kitalálta, hogyan védekezzen az orosz medve ellen, mire az csak annyit mondott: „coki' mán!"

„Azonnali lépéseket javaslunk a drónfal létrehozására, amely az EU keleti szárnyának megfigyelését és védelmét szolgálná” – mondta Von der Leyen.

Zelenszkij és Von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ursula von der Leyen drónfallal védekezne

A Bizottság vezetője szerint a projekt Ukrajna és a NATO bevonásával valósulna meg, válaszul azokra az állítólagos incidensekre, amikor drónok megsértették egyes európai országok légterét.

A „drónfal” kezdeményezése Németország, Lengyelország, Finnország és a balti államok közös projektje, amelynek célja drónelhárító rendszerek telepítése az orosz határ mentén.

Oroszország reagált a döntésre

Moszkva azonnal reagált az EU tervére. Dmitrij Peskov, az orosz elnök szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a történelem azt mutatja, a falak építése mindig rossz megoldás.