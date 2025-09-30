Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

Ukrajna

Ursula von der Leyen kitalálta, hogyan védekezzen az orosz medve ellen, mire az csak annyit mondott: „coki' mán!"

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Bizottság (EB) sürgős intézkedéseket készít elő a „drónfal” kiépítésére – erről Ursula von der Leyen, az EB elnöke számolt be a TASS hírügynökségnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaEUAFPUrsula von der LeyenNATO

„Azonnali lépéseket javaslunk a drónfal létrehozására, amely az EU keleti szárnyának megfigyelését és védelmét szolgálná” – mondta Von der Leyen.

von der leyen
Zelenszkij és Von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ursula von der Leyen drónfallal védekezne

A Bizottság vezetője szerint a projekt Ukrajna és a NATO bevonásával valósulna meg, válaszul azokra az állítólagos incidensekre, amikor drónok megsértették egyes európai országok légterét.

A „drónfal” kezdeményezése Németország, Lengyelország, Finnország és a balti államok közös projektje, amelynek célja drónelhárító rendszerek telepítése az orosz határ mentén.

Oroszország reagált a döntésre

Moszkva azonnal reagált az EU tervére. Dmitrij Peskov, az orosz elnök szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a történelem azt mutatja, a falak építése mindig rossz megoldás.

Coki: népies mondatszó, indulatosságot, felháborodást fejez ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!