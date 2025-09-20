Nem várt helyről érkezett a pofon: Von der Leyen csak pislog

„Az eu­rófű­rer ismét hazudik” – írta Bowes Von der Leyen kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: ANP via AFP

Von der Leyen hazudik

Szeptember 19-én a NATO szóvivője, Alison Arth vádolta meg Moszkvát az állítólagos észt légtérsértéssel. Az orosz védelmi minisztérium reagált: elismerték, hogy három MiG–31-es valóban átrepült Karéliából Kalinyingrádba, de hangsúlyozták, hogy a gépek nem tértek le az útvonalról, és nem sértették meg más ország légterét.

Eurofuhrer lies again



The Russians flew over neutral waters of the Baltic Sea, more than 3 kilometers from Vaindloo Island, They were only in the airspace above Estonia’s EEZ (beyond 12 nautical miles from the coast), this does not constitute a violation of Estonian airspace https://t.co/qc9HzXAtPJ — Chay Bowes (@BowesChay) September 20, 2025

Közben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az esetről. Nemtetszését fejezte ki a jelentésekkel kapcsolatban:

Nem tetszik nekem. Nem szeretem, amikor ilyesmi történik

– mondta, hozzátéve, hogy az incidens „nagy bajokhoz” vezethet.