Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

Nem várt helyről érkezett a pofon: Von der Leyen csak pislog

1 órája
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hazudik, amikor azzal vádolja Oroszországot, hogy a MiG–31-es vadászgépek megsértették Észtország légterét – ezt a közösségi oldalon, az X-en állította egy nyugati újságíró, Chey Bowes.
„Az eu­rófű­rer ismét hazudik” – írta Bowes Von der Leyen kapcsán.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: ANP via AFP

Von der Leyen hazudik

Szeptember 19-én a NATO szóvivője, Alison Arth vádolta meg Moszkvát az állítólagos észt légtérsértéssel. Az orosz védelmi minisztérium reagált: elismerték, hogy három MiG–31-es valóban átrepült Karéliából Kalinyingrádba, de hangsúlyozták, hogy a gépek nem tértek le az útvonalról, és nem sértették meg más ország légterét.

Közben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az esetről. Nemtetszését fejezte ki a jelentésekkel kapcsolatban:

Nem tetszik nekem. Nem szeretem, amikor ilyesmi történik

– mondta, hozzátéve, hogy az incidens „nagy bajokhoz” vezethet.

 

