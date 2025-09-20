Nem várt helyről érkezett a pofon: Von der Leyen csak pislog

„Az eurófűrer ismét hazudik” – írta Bowes Von der Leyen kapcsán.
Szeptember 19-én a NATO szóvivője, Alison Arth vádolta meg Moszkvát az állítólagos észt légtérsértéssel. Az orosz védelmi minisztérium reagált: elismerték, hogy három MiG–31-es valóban átrepült Karéliából Kalinyingrádba, de hangsúlyozták, hogy a gépek nem tértek le az útvonalról, és nem sértették meg más ország légterét.
Közben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az esetről. Nemtetszését fejezte ki a jelentésekkel kapcsolatban:
Nem tetszik nekem. Nem szeretem, amikor ilyesmi történik
– mondta, hozzátéve, hogy az incidens „nagy bajokhoz” vezethet.