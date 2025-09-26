Súlyos vonatbaleset történt, tartálykocsik gyulladtak ki – videó

A füstoszlopot az idézte elő, hogy a tartálykocsik közül több is lángra kapott. A Moszkvai Vasúti Igazgatóság tájékoztatása szerint a mozdonyvezető és a segédje közepesen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. A vonatbaleset a Rudnya és Golynki állomások között történt, miután a kamion a sínekre hajtott, noha a sorompó le volt engedve. A mozdonyvezető ugyan vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.

A vonatbaleset következtében kialakult füstoszlop messzire ellátszott – Fotó: Twitter/Képernyőkép

Felfüggesztették a forgalmat a vonatbaleset után

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínre három tűzoltóvonat és négy műszaki mentőszerelvény érkezett. A vonatforgalmat az érintett szakaszon felfüggesztették.

A tűzoltók és a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén és a kisiklott kocsik eltávolításán. A helyszín biztosítása elsődleges, hogy megelőzzük a további robbanásveszélyt – áll a közleményben, amit orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma adott ki.

A vizsgálat jelenleg is tart, a hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy a kamion sofőrje miért hajtott a sínekre.

🔥Near Smolensk (RF), a truck drove onto a railroad crossing and collided with a train, which was loaded with gasoline. As a result of the driver's actions, a local apocalypse occurred: the train derailed, and a powerful fire is raging on the spot. 👍 pic.twitter.com/arGu88x5So — Гакрукс (@Gakruks1) September 26, 2025

