Súlyos vonatbaleset történt, tartálykocsik gyulladtak ki – videó

Hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba péntek reggel az oroszországi Szmolenszk régióban. Nem mindennapi vonatbaleset történt, hiszen tehervonat ütközött össze kamionnal egy vasúti átjáróban. Az ütközés erejétől 18 tartálykocsi siklott ki.
vonatbaleset

A füstoszlopot az idézte elő, hogy a tartálykocsik közül több is lángra kapott. A Moszkvai Vasúti Igazgatóság tájékoztatása szerint a mozdonyvezető és a segédje közepesen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. A vonatbaleset a Rudnya és Golynki állomások között történt, miután a kamion a sínekre hajtott, noha a sorompó le volt engedve. A mozdonyvezető ugyan vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.

A vonatbaleset következtében kialakult füstoszlop messzire ellátszott – Fotó: Twitter.
A vonatbaleset következtében kialakult füstoszlop messzire ellátszott – Fotó: Twitter/Képernyőkép

Felfüggesztették a forgalmat a vonatbaleset után

A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínre három tűzoltóvonat és négy műszaki mentőszerelvény érkezett. A vonatforgalmat az érintett szakaszon felfüggesztették.

A tűzoltók és a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén és a kisiklott kocsik eltávolításán. A helyszín biztosítása elsődleges, hogy megelőzzük a további robbanásveszélyt – áll a közleményben, amit orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma adott ki. 

A vizsgálat jelenleg is tart, a hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy a kamion sofőrje miért hajtott a sínekre.

Néhány napja arról írt az Origo, hogy egy magyar nő és lánya szenvedett súlyos vonatbalesetet

 

