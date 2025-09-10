Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lelőtték Trump szövetségesét

hang

A tudósok ledobták a bombát: nem a szépsége teszi igazán vonzóvá!

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan azt gondolják, hogy a szépség a legfontosabb, pedig a kutatások szerint a vonzó ember titka sokkal összetettebb. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy nemcsak az arc, hanem a hang, a mozgás és még az illat is szerepet játszik abban, ki számít vonzónak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hangpárkapcsolattestillatpszichológiavonzódástanulmány

Mitől lesz valaki igazán vonzó? - A New York Post információi alapján a szimmetrikus arc, az egészséget tükröző vonások és az „átlagos” arcvonások továbbra is fontosak, de messze nem elegendőek. A nemzetközi kutatás során a résztvevők fényképeket, videókat, hangfelvételeket és testillat-mintákat is adtak, így külön-külön vizsgálták, melyik tényező mennyire befolyásolja a vonzerőt.

vonzó
Miért talál a párod igazán vonzónak? – és nem, nem a szépséged miatt! (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Az eredmények szerint a hang az egyik legerősebb jelzője annak, hogy valaki mennyire vonzó, míg a testillat és a külső között volt a leggyengébb összefüggés.

 Ez azt jelenti, hogy akkor is lehet valaki kívánatos mások szemében, ha nem a klasszikus szépségideált képviseli.

Öt jel, hogy vonzóbb vagy, mint hinnéd

Egy pszichológus, Francesca Tighinean TikTok-videójában öt olyan jelet sorolt fel, amiből kiderülhet, hogy mások sokkal vonzóbbnak látnak, mint te magadat:

  1. Amikor rád néznek, sokan szemöldök-emeléssel reagálnak – ez a tudattalan érdeklődés jele.
  2. Gyakran segítőkészebbek veled az emberek, ami a „Halo-effektusnak” köszönhető. (A Halo-effektus, azaz "glóriahatás" egy pszichológiai jelenség, amikor egyetlen pozitív tulajdonság alapján hajlamosak vagyunk valakit vagy valamit összességében is kedvezőbben megítélni.)
  3. Ritkán kapsz bókokat a külsődre, mert mások úgy gondolják, tisztában vagy a saját vonzerőddel.
  4. Idegenek hajlamosak hosszabban szemkontaktust tartani veled.
  5. Meglepődnek, ha bizonytalanságot vagy önkritikát mutatsz, mert sokkal pozitívabb fényben látnak téged.
@francescapsychology You can try Invideo AI for free, but if you want to use their generative capabilities, paid plans start as low as $28/month. This will save you hundreds of dollars that you would otherwise spend on editing, animating and other production costs 🔗 in bio! #invideoaipartner @invideo.io #psychology #psychologytricks #datingadvice #attractive ♬ original sound - francescapsychology

A vonzó emberek titka nem csak a szépség

A kutatás és a szakértők egybehangzóan állítják: A vonzó személyiség a külső és a belső tényezők összességéből születik. Egy kellemes hang, egy magabiztos mozdulat vagy akár a kisugárzás ugyanolyan fontos lehet, mint az arc szimmetriája vagy a testalkat.

Ha szeretné elkerülni ezt a mérgező randizási trendet, akkor érdemes elolvasnia az Origo.hu cikkét!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!