A tudósok ledobták a bombát: nem a szépsége teszi igazán vonzóvá!

Mitől lesz valaki igazán vonzó? - A New York Post információi alapján a szimmetrikus arc, az egészséget tükröző vonások és az „átlagos” arcvonások továbbra is fontosak, de messze nem elegendőek. A nemzetközi kutatás során a résztvevők fényképeket, videókat, hangfelvételeket és testillat-mintákat is adtak, így külön-külön vizsgálták, melyik tényező mennyire befolyásolja a vonzerőt.

Miért talál a párod igazán vonzónak? – és nem, nem a szépséged miatt! (A kép illusztráció!)

Az eredmények szerint a hang az egyik legerősebb jelzője annak, hogy valaki mennyire vonzó, míg a testillat és a külső között volt a leggyengébb összefüggés.

Ez azt jelenti, hogy akkor is lehet valaki kívánatos mások szemében, ha nem a klasszikus szépségideált képviseli.

Öt jel, hogy vonzóbb vagy, mint hinnéd

Egy pszichológus, Francesca Tighinean TikTok-videójában öt olyan jelet sorolt fel, amiből kiderülhet, hogy mások sokkal vonzóbbnak látnak, mint te magadat:

Amikor rád néznek, sokan szemöldök-emeléssel reagálnak – ez a tudattalan érdeklődés jele. Gyakran segítőkészebbek veled az emberek, ami a „Halo-effektusnak” köszönhető. (A Halo-effektus, azaz "glóriahatás" egy pszichológiai jelenség, amikor egyetlen pozitív tulajdonság alapján hajlamosak vagyunk valakit vagy valamit összességében is kedvezőbben megítélni.) Ritkán kapsz bókokat a külsődre, mert mások úgy gondolják, tisztában vagy a saját vonzerőddel. Idegenek hajlamosak hosszabban szemkontaktust tartani veled. Meglepődnek, ha bizonytalanságot vagy önkritikát mutatsz, mert sokkal pozitívabb fényben látnak téged.

A vonzó emberek titka nem csak a szépség

A kutatás és a szakértők egybehangzóan állítják: A vonzó személyiség a külső és a belső tényezők összességéből születik. Egy kellemes hang, egy magabiztos mozdulat vagy akár a kisugárzás ugyanolyan fontos lehet, mint az arc szimmetriája vagy a testalkat.

