Pánik az Egyesült Államokban, furcsa dolog történt a világhírű vulkánnal

Fojtó hamufelhők úsztak a levegőben kedden, sokan pánikba estek, és a közösségi oldalakat elárasztották a rémült bejegyzések. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) azonban megnyugtatta a lakosságot: nincs friss kitörés, a vulkán aktivitása továbbra is normális.

Mi történik a hírhedt Mt. St. Helens vulkán körül?

Fotó: COLIN BRYNN / Robert Harding Premium/AFP

A drámai jelenséget valójában az okozta, hogy a térségben orkánerejű, 80 kilométer/méter szél söpört végig, amely a talajon nyugvó, 45 éve lerakódott vulkáni hamut kavarta fel. Ehhez társult a szokatlanul száraz időjárás, amely még veszélyesebbé tette a helyzetet.

Re-suspended ash on a windy Mt St. Helens today 🌋



I bet that got a few hearts beating...



📷 USGS pic.twitter.com/kpyua3eqDI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 16, 2025

Az 1980-as vulkán katasztrófa emléke

A Mount Saint Helens neve örökre összeforrt az 1980. május 18-i tragédiával, amikor a vulkán kitörése 57 ember halálát okozta, és egész tájegységeket pusztított el. Nem csoda, hogy most, amikor újra sötét füstfelhők emelkedtek a magasba, sokakban felerősödött a félelem, hogy a történelem megismétlődhet.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a felkavart vulkáni hamu így is veszélyes lehet, légzési problémákat okozhat, és a repülőgépek hajtóművében komoly károkat tehet.

A jó hír, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a szél estére elcsendesedik, és a hamu lassan visszahullik a talajra.

