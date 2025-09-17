Pánik az Egyesült Államokban, furcsa dolog történt a világhírű vulkánnal

Hírlevél

Washington államban kedden sokan azt hitték, hogy elérkezett a pillanat, amitől évtizedek óta tartanak: a Mt. St. Helens vulkán ismét kitört. A hegy kráteréből ugyanis hatalmas hamufelhők szálltak fel, amelyek messziről úgy néztek ki, mintha egy újabb pusztító kitörés kezdődne.
hamufelhőMount St Helensvulkán kitörésWashington

Fojtó hamufelhők úsztak a levegőben kedden, sokan pánikba estek, és a közösségi oldalakat elárasztották a rémült bejegyzések. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) azonban megnyugtatta a lakosságot: nincs friss kitörés, a vulkán aktivitása továbbra is normális.

vulkán - Penstemon flowers, Mount St. Helens, Mount St. Helens National Volcanic Monument, Washington state, United States of America, North America (Photo by Colin Brynn / Robert Harding Premium / robertharding via AFP)
Mi történik a hírhedt Mt. St. Helens vulkán körül?
Fotó: COLIN BRYNN / Robert Harding Premium/AFP

A drámai jelenséget valójában az okozta, hogy a térségben orkánerejű, 80 kilométer/méter szél söpört végig, amely a talajon nyugvó, 45 éve lerakódott vulkáni hamut kavarta fel. Ehhez társult a szokatlanul száraz időjárás, amely még veszélyesebbé tette a helyzetet.

Az 1980-as vulkán katasztrófa emléke

A Mount Saint Helens neve örökre összeforrt az 1980. május 18-i tragédiával, amikor a vulkán kitörése 57 ember halálát okozta, és egész tájegységeket pusztított el. Nem csoda, hogy most, amikor újra sötét füstfelhők emelkedtek a magasba, sokakban felerősödött a félelem, hogy a történelem megismétlődhet.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a felkavart vulkáni hamu így is veszélyes lehet, légzési problémákat okozhat, és a repülőgépek hajtóművében komoly károkat tehet.

 A jó hír, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a szél estére elcsendesedik, és a hamu lassan visszahullik a talajra.

Az Origo.hu felületén olvashatnak az Európát fenyegető szupervulkánról.

 

