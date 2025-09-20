Megnyílt a pokol kapuja – látványos képek és videó

Iszonyatos erejű vulkánkitörés rázta meg az indonéziai Flores szigetét. A Lewotobi Laki-Laki tűzhányó több kilométer magas füstfelhőt lökött az égbe, miközben izzó hamu és láva perzselte a vidéket.
Indonézia lakói ismét szemtanúi voltak annak, milyen, amikor megnyílik a föld gyomra: a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó péntek éjjel hatalmas robajjal tört ki. A vulkánkitörés során hat kilométer magas füstfelhő emelkedett az égbe, miközben izzó hamu és forró láva perzselte a környéket. A látvány olyan volt, mintha Mordor hamuval borított tája elevenedett volna meg – fekete füst és vörösen izzó fények hasították ketté az éjszakát.
A hatóságok azonnal lezárták a Maumere repülőteret, hiszen a sűrű füstfelhő teljesen megbénította a légiközlekedést. Muhammad Wafid, az indonéz vulkanológiai intézet vezetője figyelmeztette a lakosságot és a turistákat, hogy legalább hat kilométeres körzetben tilos a vulkán megközelítése. A szombati reggel sem hozott nyugalmat: újabb mennydörgésszerű morajlások kíséretében kisebb kitörések rázták meg a hegyet.
A Lewotobi Laki-Laki nem először mutatta meg dühe erejét. Idén júliusban is kitört, tavaly novemberben pedig kilenc ember halálát okozta, most azonban sokkal komolyabb a helyzet: a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást rendelték el. Több millió ember él a környéken, akiknek mindennapjai most közvetlen veszélyben forognak.
Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett Tűzgyűrű, vagyis a Csendes-óceáni medencét körülvevő szeizmikus törésvonalak patkó alakú sorozata mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek.
A Lewotobi Laki-Laki mostani tombolása is figyelmeztetés: a természet hatalma emberi léptékkel felfoghatatlan, és ha a vulkán kitör, az eget borító füstfelhő és a perzselő láva egész vidékek sorsát döntheti el.