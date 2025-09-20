Megnyílt a pokol kapuja – látványos képek és videó

Iszonyatos erejű vulkánkitörés rázta meg az indonéziai Flores szigetét. A Lewotobi Laki-Laki tűzhányó több kilométer magas füstfelhőt lökött az égbe, miközben izzó hamu és láva perzselte a vidéket.

Pokoli vulkánkitörés – látványos és pusztító a természet félelmetes ereje

Fotó: Képkivágás / Volcaholic/X

Vulkánkitörés Indonéziában

Indonézia lakói ismét szemtanúi voltak annak, milyen, amikor megnyílik a föld gyomra: a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó péntek éjjel hatalmas robajjal tört ki. A vulkánkitörés során hat kilométer magas füstfelhő emelkedett az égbe, miközben izzó hamu és forró láva perzselte a környéket. A látvány olyan volt, mintha Mordor hamuval borított tája elevenedett volna meg – fekete füst és vörösen izzó fények hasították ketté az éjszakát.

Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur Kembali Erupsi pada Tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 22:46 WITA. Erupsi kali ini memiliki tinggi kolom abu sekitar 6.000 Meter dengan mengarah ke arah barat dan barat daya. pic.twitter.com/qEdXOhZWLv — FPMKI (@InfoFPMKI) September 19, 2025

A Lewotobi Laki-Laki tűzhányó pokoli füstfelhőt lövellt az égbe

A hatóságok azonnal lezárták a Maumere repülőteret, hiszen a sűrű füstfelhő teljesen megbénította a légiközlekedést. Muhammad Wafid, az indonéz vulkanológiai intézet vezetője figyelmeztette a lakosságot és a turistákat, hogy legalább hat kilométeres körzetben tilos a vulkán megközelítése. A szombati reggel sem hozott nyugalmat: újabb mennydörgésszerű morajlások kíséretében kisebb kitörések rázták meg a hegyet.

Lewotobi Laki-laki, Indonesia erupted this evening.



Volcanic lightning too 🌋⚡️ pic.twitter.com/jXl2TCEtzO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2025

A Lewotobi Laki-Laki nem először mutatta meg dühe erejét. Idén júliusban is kitört, tavaly novemberben pedig kilenc ember halálát okozta, most azonban sokkal komolyabb a helyzet: a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást rendelték el. Több millió ember él a környéken, akiknek mindennapjai most közvetlen veszélyben forognak.

Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Sabtu, 20 September 2025, pukul 13:29 WITA tinggi kolom abu teramati ± 2500 m di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi 169 detik. https://t.co/kPgdJvuyWk via @id_magma pic.twitter.com/tsxJTKjIkk — Badan Geologi (@badangeologi_) September 20, 2025

Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett Tűzgyűrű, vagyis a Csendes-óceáni medencét körülvevő szeizmikus törésvonalak patkó alakú sorozata mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek.