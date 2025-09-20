Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

Lewotobi Laki-Laki

Megnyílt a pokol kapuja – látványos képek és videó

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Indonézia egyik legaktívabb vulkánja, a Lewotobi Laki-Laki ismét kitört, a hatóságok pedig a legmagasabb riasztási szintet rendelték el. A vulkánkitörés miatt a környékbeli repülőteret lezárták, és a lakosságot figyelmeztették, hogy maradjanak biztonságos távolságban a tűzhányótól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lewotobi Laki-LakiIndonéziatermészetvulkán

Iszonyatos erejű vulkánkitörés rázta meg az indonéziai Flores szigetét. A Lewotobi Laki-Laki tűzhányó több kilométer magas füstfelhőt lökött az égbe, miközben izzó hamu és láva perzselte a vidéket.

Pokoli vulkánkitörés – látványos és pusztító a természet félelmetes ereje
Pokoli vulkánkitörés – látványos és pusztító a természet félelmetes ereje
Fotó: Képkivágás / Volcaholic/X

Vulkánkitörés Indonéziában

Indonézia lakói ismét szemtanúi voltak annak, milyen, amikor megnyílik a föld gyomra: a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó péntek éjjel hatalmas robajjal tört ki. A vulkánkitörés során hat kilométer magas füstfelhő emelkedett az égbe, miközben izzó hamu és forró láva perzselte a környéket. A látvány olyan volt, mintha Mordor hamuval borított tája elevenedett volna meg – fekete füst és vörösen izzó fények hasították ketté az éjszakát.

Felszínre tört a Pokol.

A Lewotobi Laki-Laki tűzhányó pokoli füstfelhőt lövellt az égbe

A hatóságok azonnal lezárták a Maumere repülőteret, hiszen a sűrű füstfelhő teljesen megbénította a légiközlekedést. Muhammad Wafid, az indonéz vulkanológiai intézet vezetője figyelmeztette a lakosságot és a turistákat, hogy legalább hat kilométeres körzetben tilos a vulkán megközelítése. A szombati reggel sem hozott nyugalmat: újabb mennydörgésszerű morajlások kíséretében kisebb kitörések rázták meg a hegyet.

A Lewotobi Laki-Laki nem először mutatta meg dühe erejét. Idén júliusban is kitört, tavaly novemberben pedig kilenc ember halálát okozta, most azonban sokkal komolyabb a helyzet: a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást rendelték el. Több millió ember él a környéken, akiknek mindennapjai most közvetlen veszélyben forognak.

Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett Tűzgyűrű, vagyis a Csendes-óceáni medencét körülvevő szeizmikus törésvonalak patkó alakú sorozata mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek. 

A Lewotobi Laki-Laki mostani tombolása is figyelmeztetés: a természet hatalma emberi léptékkel felfoghatatlan, és ha a vulkán kitör, az eget borító füstfelhő és a perzselő láva egész vidékek sorsát döntheti el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!