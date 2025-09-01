Brutálisan megvertek egy bolti dolgozót – mutatjuk a felvételt

Egy indianapolisi Walmart áruházban brutális verekedés zajlott le, amelyről sokkoló videófelvétel került fel a közösségi médiába. A felvételen látható, ahogy több nő rátámad az egyik dolgozóra a kasszasornál, miközben kollégái kétségbeesetten próbálják szétválasztani a feleket - írja a New York Post.

A Walmart-dolgozó ellen több támadó is fellépett a kasszasornál

Fotó: x / New York Post

Walmart-dolgozó megtámadva: döbbenetes erőszak

A tanúk szerint egy fekete ruhás nő lefogta az alkalmazottat, míg egy rózsaszín felsőt viselő támadó folyamatosan ütötte, egy másik pedig brutálisan rugdosta. A háttérben közben ordítás hallatszik: „Hol van ő, te ri****?!” A jelenlévők közül néhányan megpróbáltak közbelépni, de egy férfi is belerúgott a földön fekvő áldozatba, miközben mások tovább ütötték.

Indiana Walmart employee is beaten by mob of women in disturbing viral video https://t.co/PqamdRelsg pic.twitter.com/snI4xE3LzY — New York Post (@nypost) September 1, 2025

A dolgozót végül kollégái és jószándékú vásárlók tudták elrángatni a támadóktól, akik még ekkor is sértegetésekkel dobálták.

A megtámadott nő, Tikerra Hicks teljesen ártatlan volt az ügyben. A támadók azért rontottak rá, mert azt hitték, köze van egy állítólagos nemi erőszakhoz. A vádak szerint Hicks egyik ismerőse erőszakot követhetett el, és a feldühödött rokonok rajta akarták számonkérni a történteket.

Hicks azonban hangsúlyozta, hogy nem volt jelen az esetnél, és semmilyen szerepe nem volt a történtekben. Elmondása szerint egyszerűen „rosszkor volt rossz helyen”, és a támadók tévesen kapcsolták össze a botránnyal.

A rendőrségi jelentésben Hicks neve valóban szerepel „másik személyként” az ügyben, de a dolgozó azt mondja, soha nem hallgatták ki, és a vádakat teljesen alaptalannak tartja.