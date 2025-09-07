Az egészségünkkel játszunk, ha a WC-n is mobilozunk

Egy friss kutatás kimutatta, hogy a hosszabb ülés megnöveli az aranyér kialakulásának esélyét. Azok, akik rendszeresen használják telefonjukat a WC-n, 46 százalékkal nagyobb eséllyel szenvednek aranyértől – írja az Independent.



Életveszélyes is lehet a WC-n való mobilozás.

Fotó: Getty Images

Az aranyér fájdalmas, viszketéssel és vérzéssel járó állapot, amely az erek kitágulása miatt alakul ki.

A vizsgálat szerint a telefonozók gyakran ötször több időt töltenek a WC-ben, mint azok, akik nem visznek magukkal mobilt.

A hosszabb ülés nagyobb nyomást gyakorol a végbél körüli erekre, ami kiváltó tényező lehet. A szokás jellemzőbb a fiatalabb felnőttek körében, akik sokszor híreket olvasnak vagy közösségi médiát használnak. A kutatók szerint nem

elsősorban az erőlködés, hanem a túl hosszú ott-tartózkodás okozza a problémát.

Az aranyér kialakulásában szerepet játszhat még a kevés rostfogyasztás, a székrekedés vagy a túl kevés folyadékbevitel is. A megelőzéshez fontos a megfelelő étrend, a rendszeres mozgás, a bőséges vízfogyasztás és a rövidített mellékhelyiségi szokások. Az orvosok azt tanácsolják: hagyjuk a telefont kint, és ne töltsünk szükségtelenül hosszú időt a mosdóban.

Tippek aranyér okozta kellemetlen tünetek enyhítésére

Az aranyér kezdeti tünetei – viszketés, fájdalom, duzzanat – enyhítésére jól jöhet egy meleg ülőfürdő vagy éppen egy hűs zuhany. Érdemes növelni a rostbevitelt (zab, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák) és odafigyelni a rendszeres mozgásra is. Gyors, otthoni enyhülést hozhat egy lehűtött kamillateás filter, amit közvetlenül a fájó területre helyezünk. A homeopátia hívei körében ismert megoldás lehet az arnica montana, valamint a vadgesztenye (aesculus hippocastanum) alapú készítmények alkalmazása. Ha a tünetek néhány napon belül nem enyhülnek, orvosi vizsgálat javasolt.