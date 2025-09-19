Zaharova üzenetében ironikusan megjegyezte: „Várjuk Varsó kommentárját arról, hogyan ijesztgetik őket" - mondta az orosz külügy szóvivője.

Zaharova keményen elküldte a lengyeleket Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

A szóvivő hozzátette, hogy a szeptember 10-i drónügy nem más, mint része annak a nagyszabású információs hadjáratnak, amely Oroszország démonizálására és a kijevi rezsim támogatásának fokozására irányul.

A lengyel vezetés szerint aznap éjjel 19 drón lépte át a határt, és Donald Tusk kormányfő Moszkvát vádolta a támadással. Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: a drónok fizikailag képtelenek lettek volna ilyen távolságot repülni, és nem is tervezték célpontok megsemmisítését lengyel területen.

Mint arról portálunk korábban beszámolt, Varsó végül kénytelen volt elismerni, hogy a Wyrykiben egy lakóházat nem drón, hanem egy F–16-os vadászgép rakétája találta el egy elhibázott drónelhárító művelet során. Az ügyet Tomasz Siemoniak hírszerzési miniszter is megerősítette a TVN-nek.

„Minden arra utal, hogy egy rakétát lőtt ki a repülőgépünk, amely Lengyelországot, a polgárainkat védte” – mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a hadsereg vállalja a károk fedezését.

A vizsgálat jelenleg is tart, a szakemberek a drónok és a rakéta roncsait elemzik. Donald Tusk kormányfő eközben igyekezett védeni a katonákat, mondván: a felelősség minden esetben a támadás szervezőit terheli.